Une star a été « spaghetti » et pour la première fois la silhouette de ses « derniers spaghettis » a été directement détectée

Une étoile a des « spaghettis »Qui la «dé-spaghétisera»? Personne, car normalement c’est précisément la cause de sa mort.

La «spaghettiisation» d’une étoile est décrite comme l’attraction causée par la gravité d’un trou noir supermassif sur une étoile lorsqu’elle se produit de manière inégale, c’est-à-dire qu’elle est tirée plus d’un côté que de l’autre. Ce phénomène existe depuis longtemps et a été détecté en octobre 2020, mais maintenant une équipe de scientifiques s’est enfin inscrite preuve des « spaghettis » de matière créés avec cette attraction.

Certains «meurtres» aussi spectaculaires que rares et désormais détectés plus directement

Jusqu’à présent, la seule preuve du phénomène était l’observation de petites impulsions de rayonnement électromagnétique provenant de trous noirs supermassifs que les astronomes pouvaient observer. Contrairement à cela, ce qu’ils expliquent avoir réalisé à cette occasion est avoir détecté les raies d’absorption d’une étoile autour des pôles d’un trou noir. Je veux dire, les spaghettis qui roulent, pour ainsi dire.

Le groupe d’astronomes, dirigé par Giacomo Cannizzaro et Peter Jonker, a publié le rapport dans le dernier volume mensuel de nouvelles de la Royal Astronomical Society (Royaume-Uni). Ils y expliquent qu’ils ont pu observer les raies d’absorption spectrale causées par les brins d’une étoile spaghetti, donc est une preuve plus directe du phénomène que les impulsions de rayonnement auxquelles nous avons fait référence précédemment.

Dans la publication SRON (l’Institut néerlandais pour la recherche spatiale, où travaille une partie de l’équipe), ils expliquent que cela équivaut à quelque chose comme un « homicide d’une étoile », et pas tellement ce qui est considéré comme une mort naturelle (et plus courante) d’une étoile, comme le refroidissement parce que la combustion se termine. Par conséquent, selon l’endroit où se trouvent les étoiles, les spaghettis peut être mortelle ou non, comme cela se passe au centre de la Voie lactée.

Comme nous l’avons déjà dit en parlant de spaghettiisation avec la détection d’octobre dernier, le terme officiel est « événement de perturbation des marées« En fait, se référant à tout cela, la spaghettisation est plutôt l’un des effets. Mais en général, ce terme est souvent utilisé dans la communauté des astronomes, comme ils le clarifient également dans le SRON. Et la vérité est que peu importe combien intello que nous aimons plus, pourquoi mentir.

Ce travail suggère qu’en plus du disque d’accrétion, les trous noirs peuvent également avoir une sorte de brins de matière enroulés autour de lui, comme une pelote de laine (ou, suivant l’analogie, comme la fourchette lorsque vous roulez des spaghettis), les brins étant l’étoile elle-même. Les deux œuvres supposent une base pour une étude plus approfondie du phénomène du point de vue de l’observation du phénomène et, au final, d’une meilleure compréhension du fonctionnement et de la nature des trous noirs.

Image | ESO, ESA / Hubble, M. Kornmesser