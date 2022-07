Une source affirme que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​eu une liaison alors qu’ils étaient mariés à Marc Anthony et Jennifer Garner

Le récent mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck a certifié leur histoire d’amour de 20 ans comme étant l’une des romances les plus durables de l’histoire d’Hollywood.

Le couple a prouvé que l’amour est patient en se mariant à Las Vegas le 16 juillet un an après avoir repris leur romance là où ils l’avaient laissée lorsqu’ils ont mis fin à leur premier engagement en 2004.

Alors que beaucoup d’entre nous supposaient que Bennifer était en pause à long terme dans les années qui ont suivi, de nouvelles rumeurs suggèrent que la romance du couple a peut-être été plus intermittente que nous ne le pensions.

Une source a affirmé que Ben Affleck et Jennifer Lopez avaient trompé leurs ex.

Une source anonyme a envoyé un tuyau au compte de potins sur les célébrités Deux Moi affirmant que le couple « n’a pas attendu 17 ans » pour se réunir.

Deux Moi est connu pour partager des informations non vérifiées qui peuvent n’avoir aucun fondement dans les faits, mais il est indéniable que le compte est parfois correct.

« [I] peut confirmer que Ben et JLo se sont liés au fil des ans », écrit la source,« Je travaillais dans un hôtel de luxe à Los Angeles et Ben louait une chambre pour eux deux.

« Ils passaient généralement tout leur temps dans leur chambre et évitaient les autres. »

« Cela s’est produit vers 2012-2013 », conclut la source.

Ben et JLo étaient mariés au moment de l’affaire présumée.

Après avoir mis fin à ses premiers fiançailles avec sa femme, Affleck a épousé Jennifer Garner en 2005.

Le couple a trois enfants : Violet, née en 2005, Seraphina, née en 2009 et Samuel, né en 2012.

Le couple a annoncé leur séparation en 2015 après que des rumeurs aient fait surface selon lesquelles Affleck avait eu une relation amoureuse avec la nounou de ses enfants.

Garner a confirmé plus tard qu’ils s’étaient séparés avant le début de la relation. Leur divorce a été finalisé en 2018.

Lopez, quant à elle, a épousé le père de ses enfants, Marc Anthony, en 2004 – des mois après avoir rompu avec Affleck.

Anthony et Lopez ont accueilli les jumeaux Max et Emme en 2008 et ont annoncé leur séparation en 2011.

Leur divorce a été finalisé en 2014.

D’autres articles aveugles de célébrités affirment également que Bennifer a eu des affaires sporadiques.

La dénonciation fait référence à un épisode de podcast Deux Moi dans lequel le célèbre blogueur Enty fait une affirmation similaire.

Enty est l’un des principaux blogueurs dans le monde des articles aveugles de célébrités – des dénonciations anonymes – et il affirme que ces rumeurs circulent depuis des années, suggérant même que Garner était au courant de l’affaire.

Deux Moi a également révélé une autre astuce dans laquelle une personne qui prétendait avoir assisté à un dîner avec Affleck et Garner a entendu une conversation dans laquelle Garner a dit à un ami que Lopez essayait fréquemment de contacter son mari.

Cela étant dit, ces rumeurs sont soumises via des forums en ligne avec peu ou pas de vérification des faits, nous devons donc tout prendre avec des pincettes.

Et d’ailleurs, toutes les parties semblent heureuses maintenant !

