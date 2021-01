Une sonde japonaise d’échantillonnage d’astéroïdes commence un long voyage vers la prochaine roche spatiale

Du Japon Mission Hayabusa2 ne s’est pas reposé longtemps sur ses lauriers.

Le 5 décembre, la sonde livré une capsule contenant des échantillons immaculés de l’astéroïde riche en carbone Ryugu sur Terre. Maintenant, à peine un mois plus tard, la sonde est officiellement en mouvement vers un autre astéroïde, aux premiers stades d’un ambitieux et prolongé mission prolongée .

« [Ion engine operation begins!] Aujourd’hui, le 5 janvier 2021, vers 12h00 JST, Hayabusa2 a commencé la navigation motorisée avec trois des moteurs ioniques, « membres de l’équipe de mission écrit via Twitter . (L’heure standard du Japon a 10 heures d’avance sur l’heure normale de l’Est des États-Unis, le jalon s’est donc produit vers 2 h 00 HNE ou 6 h 00 GMT).

La première destination de la mission prolongée d’Hayabusa2 est l’astéroïde (98943) 2001 CC21 d’environ 2300 pieds de large (700 mètres), que la sonde volera à grande vitesse en 2026, si tout se passe comme prévu. Un rendez-vous plus approfondi avec une autre roche spatiale, 1998 KY26, est prévu pour 2031. (Hayabusa2 ne collectera aucun échantillon de 2001 CC21 ou 1998 KY26.)

On pense que le KY26 1998 ne mesure que 30 m de large, bien plus petit que le 2001 CC21 et Ryugu , qui a un diamètre d’environ 3000 pieds (900 m). Les propriétés mécaniques et autres caractéristiques de ces petits astéroïdes ne sont pas bien comprises, ni le rôle que leurs collisions avec la Terre ont joué dans l’histoire de notre planète. Ainsi, étudier de près le KY26 1998 fournira des informations précieuses, ont déclaré les membres de l’équipe Hayabusa2.

« On s’attend à ce que la première observation de proximité au monde de corps célestes de moins de 100 m de diamètre fournisse des informations utiles, non seulement pour élucider l’histoire de la Terre mais aussi pour la défense planétaire », ont écrit les membres de l’équipe dans un Document d’information Hayabusa2 en septembre dernier.

Hayabusa2 effectuera également d’autres tâches au cours de cette mission prolongée, notamment l’observation des exoplanètes et de la lumière zodiacale – la faible lueur dans notre système solaire causée par la lumière du soleil rebondissant sur la poussière interplanétaire. (Vous pouvez en savoir plus sur la mission étendue et ses objectifs dans le document d’information.)

La prochaine décennie et plus ne concernera pas seulement la mission prolongée, bien sûr. Les scientifiques d’Hayabusa2 viennent tout juste de commencer à évaluer et à caractériser les 0,19 once (5,4 grammes) de matériau Ryugu vierge qui a atterri dans l’Outback australien le mois dernier.

Une enquête complète sur cette saleté et ces graviers cosmiques pourrait révéler des informations clés sur le système solaire primitif et, peut-être, sur le rôle que les astéroïdes riches en carbone comme Ryugu ont joué dans l’essor de la vie sur Terre, ont déclaré les membres de l’équipe Hayabusa2. Un tel travail impliquera des scientifiques du monde entier – l’équipe de la mission prêtera des échantillons – et prendra presque certainement des décennies. Après tout, les chercheurs étudient toujours les 842 livres. (382 kilogrammes) de matériau lunaire que la NASA Programme Apollo ramené à la maison entre 1969 et 1972.

Hayabusa2 – le successeur du mission originale Hayabusa , qui a livré quelques grains de matériau de l’astéroïde pierreux Itokawa à la Terre en 2010 – lancé en décembre 2014. Il est arrivé à Ryugu en juin 2018 et a étudié la roche spatiale en profondeur pendant près d’un an et demi, laissant tomber plusieurs rovers sautillants et un atterrisseur de la taille d’un micro-ondes sur l’astéroïde sur ce tronçon.

Le vaisseau spatial principal Hayabusa2 a également effectué deux visites de lui-même sur la surface cahoteuse de Ryugu, collectant des échantillons à chaque fois. L’un de ces échantillonnages exécute des matériaux souterrains accrochés fraîchement découverts par un « boulet de canon » en cuivre que la sonde a tiré sur l’astéroïde en avril 2019.

Hayabusa2 a quitté Ryugu en novembre 2019, livrant avec succès la capsule de retour un peu plus d’un an plus tard. Moins de deux semaines après cet atterrissage, le 16 décembre, la Chine La mission Chang’e 5 a réalisé sa propre livraison cosmique , renvoyant des échantillons de lune fraîche sur Terre pour la première fois depuis que l’Union soviétique l’a fait en 1976.

Et il y a encore plus d’action de retour d’échantillons à venir dans un avenir relativement proche. En octobre 2019, la mission OSIRIS-REx de la NASA recueilli un grand échantillon de l’astéroïde riche en carbone Bennu. Ce matériel atterrira dans l’Utah en septembre 2023, si tout se passe comme prévu.