Une soirée de strip-tease LGBT pour collecter des fonds pour deux danseurs noirs confrontés à l’itinérance

Harpies, présenté comme la seule soirée de strip-tease LGBT + de Grande-Bretagne. (harpiesstripclub / Instagram)

Le fondateur d’une soirée de strip-tease inclusive queer se mobilise pour collecter des fonds pour deux danseurs noirs qui, en proie à une économie cratérisée par le coronavirus, font face à l’expulsion et au sans-abrisme.

Tenu au Metropolis, un club de strip-tease de l’est de Londres qui organise régulièrement des soirées queer, Harpies est présenté comme la seule soirée de strip-tease LGBT + de Grande-Bretagne.

Commençant comme un événement mensuel à l’été 2019, Harpies s’est rapidement semé dans le calendrier de la nuit queer en tant qu’événement hebdomadaire, attirant de nombreux fêtards désireux de voir ses interprètes danser et mettre en scène des chants provocants.

Mais après que le coronavirus a frappé, Metropolis a fermé ses portes, laissant les revenus d’innombrables danseurs de Harpies en péril. Les événements Instagram Live ont apporté un certain soulagement, mais l’avenir de la scène des boîtes de nuit de la capitale reste encore fragile au mieux.

Le fondateur de Harpies a depuis créé une collecte de fonds pour aider les deux danseurs à couvrir les factures de ce mois-ci et à faire un dépôt sur un nouvel endroit.

Lucia Blayke, une danseuse trans et militante qui dirige la soirée du strip le i journal selon lequel deux danseurs sont essentiellement exclus du programme de congé du gouvernement ainsi que des fonds d’aide sociale en raison de leur statut d’immigration actuel.

En conséquence, a-t-elle prévenu, ils ont vu leur vie bouleversée. Blayke a lancé une page GoFundMe pour eux deux dans le but de collecter des fonds pour couvrir le loyer imminent de ce mois-ci et une caution pour le logement.

«Deux de nos danseurs noirs incroyablement talentueux éprouvent des difficultés supplémentaires en raison d’un manque de financement et d’aide financière en raison de leur statut de ‘congé limité pour rester’, ce qui leur pose de grandes difficultés car ils ont tous deux eu besoin récemment de trouver un nouvel endroit pour en direct », a-t-elle déclaré sur la plateforme de financement participatif.

Le congé limité pour rester est une mesure temporaire du ministère de l’Intérieur, le département gouvernemental responsable de la migration et de la sécurité, pour permettre à quelqu’un de rester dans le pays pour travailler, étudier ou visiter.

Blayke a poursuivi: “Comme nous le savons tous, les prix des loyers et des dépôts à Londres sont difficiles à économiser dans le meilleur des cas, et lorsque vous êtes au chômage sans espoir de concert de sitôt, c’est impossible.”

Fondateur de Harpies: “Notre soirée a donné aux gens la chance d’être attirés par ce qu’ils sont”.

L’appel a déjà levé près de 1000 € au moment de la rédaction – la moitié de son objectif de 2000 € – avec une date d’entrée en jeu le 15 septembre imminente.

La militante a elle-même perdu sa maison en raison de la pandémie en cours, mais capturant la résilience et l’ingéniosité de la scène des boîtes de nuit LGBT + de Londres, elle a félicité ses danseurs comme étant «incroyablement brillants et doués».

Après tout, a déclaré Blayke, la soirée du club a fourni une gamme vivante de strip-teaseuses trans et non binaires, non seulement une bouée de sauvetage cruciale, mais aussi les plans pour ouvrir leur propre club un jour.

«J’adore le strip-tease, et quand j’ai découvert que le porno transgenre était la deuxième catégorie la plus recherchée, j’ai réalisé qu’il y avait un marché pour nous», a-t-elle déclaré. le i.

«Notre soirée a donné aux gens la chance d’être attirés par ce qu’ils sont et leur a donné cette liberté en termes de sexualité et d’identité de genre.

«Si nous trouvons un jour notre propre place, nous espérons montrer l’exemple.»