Une seule chose aurait pu tirer Sean Connery de sa retraite: Indiana Jones

Alors que le monde continue de bouger de la mort de James Bond étoile Sean Connery, d’anciennes interviews avec l’icône hollywoodienne sont maintenant déterrées, l’une d’entre elles révélant qu’il avait déjà discuté d’un retour à l’acteur. Plutôt que de faire un retour en 007, Connery a dit un jour que cela aurait été un autre de ses rôles les plus emblématiques qui l’aurait ramené sous les projecteurs, celui du Dr Henry Jones dans le Indiana Jones la franchise.

« Si quelque chose avait pu me tirer de ma retraite, c’aurait été un film d’Indiana Jones. Mais en fin de compte, la retraite est tout simplement trop amusant … J’adore travailler avec Steven et George. [Lucas], et il va sans dire que c’est un honneur d’avoir Harrison comme mon fils. »

Connery a rejoint la franchise d’action-aventure bien-aimée en 1989 dans Indiana Jones & the Last Crusade, qui suit l’intrépide archéologue traquant son père séparé, joué par Connery, qui a disparu en cherchant le Saint Graal. Indiana entreprend un voyage pour le sauver avant que ces ennuyeux nazis ne l’atteignent en premier.

La combinaison de Sean Connery et Harrison Ford en tant que père et fils est l’un des couples les plus charmants de l’histoire du cinéma, et les fans auraient sans aucun doute adoré voir l’acteur revenir dans le rôle. Malheureusement, cela n’a pas été le cas, Connery profitant beaucoup trop de sa retraite après son expérience cauchemardesque du tournage de l’adaptation de bande dessinée de 2003, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, un film dont on se souviendra à jamais comme obligeant Connery à abandonner Hollywood.

Connery est décédé dans son sommeil le 31 octobre à l’âge de 90 ans. Sa veuve, Micheline Roquebrune, a récemment divulgué quelques détails supplémentaires sur la santé décroissante de l’acteur, révélant que l’acteur souffrait tragiquement de démence.

Des amis et co-stars ont depuis rendu hommage à la légende du théâtre, avec Indiana Jones La star Harrison Ford a déclaré dans une déclaration sincère: « Il était mon père … pas dans la vie … mais à Indy 3. Vous ne connaissez pas le plaisir jusqu’à ce que quelqu’un vous paie pour emmener Sean Connery faire un tour dans le side-car d’un Une moto russe rebondit sur un sentier de montagne cahoteux et sinueux et arrive à le regarder se tortiller. Dieu que nous nous sommes bien amusés – s’il est au paradis, j’espère qu’ils ont des terrains de golf. Repose en paix mon cher ami. «

Le réalisateur George Lucas a également pris un certain temps pour honorer l’acteur en disant: « Sir Sean Connery, par son talent et son dynamisme, a laissé une marque indélébile dans l’histoire du cinéma », indique le communiqué de Lucas. « Son public s’est étendu sur plusieurs générations, chacun avec ses rôles préférés. Il occupera toujours une place spéciale dans mon cœur en tant que père d’Indy. Avec un air d’autorité intelligente et un sens sournois de méfait comique, seul quelqu’un comme Sean Connery pourrait rendre Indiana Jones immédiatement dans le regret ou le soulagement enfantin par une sévère réprimande paternelle ou une étreinte joyeuse. Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance d’avoir connu et travaillé avec lui. Mes pensées vont à sa famille. «

Sean Connery laisse dans le deuil sa femme, son fils Jason et son frère Neil. Ces commentaires sont apparus sur la BBC.

