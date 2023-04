Une serveuse sourde dit que sa table a demandé à quelqu’un d’autre parce que sa lecture labiale les a rendus « mal à l’aise »

Linnea Boudin de porte double 80 cm JACQUES A DIT Noir

BOUDIN DE PORTE DOUBLE DOUBLE COLLECTION JACQUES A DIT NOIR Vous allez craquer pour ce boudin de porte double qui isolera vos bas de porte tout en y apportant de l'originalité. Coussin bas de porte illustré d'un message double, sur une face "Jacques a dit - Ferme la porte" et sur l'autre "Jacques a dit - Stop les courants d'air" en position centrale. Boudin de porte composé de son enveloppe de coussin très résistante et son garnissage inclus. Dispose d'une boucle d'accroche. Enveloppe de boudin de porte double non déhoussable. Confection 100% polyester, face avant avec sérigraphie différente de chaque côté. Côté technique Sérigraphie sur face avant Matière enveloppe : 100% polyester Matière garnissage : 100% polyester Dimensions ±80 cm,, diamètre ±7 cm, largeur total ±20 cm Forme double polochon relié par une bande de tissu Enveloppe non déhoussable Poids ± 370 g Boudin de porte vendu à l'unité Fabriqué en Chine Côté pratique : Deux faces différentes pour chaque côté de la porte, et super pratique pour isoler et tenir en place en bas de la porte. Tissu de l'enveloppe très resistant et garnissage synthétique inclus. Convient pour une porte de 4 cm d'épaisseur maximum. Entretien : Lavable en surface uniquement, pas de blanchiment, pas de séchage en tambour, ne pas repasser Symboles d'entretien : Ne pas laver Pas de blanchiment Pas de séchage en tambour Ne pas repasser Pas d'entretien professionnel à sec