Une série télévisée «  Harry Potter  » est en cours de développement chez HBO Max

Nous sommes peut-être de retour dans le monde magique de Harry Potter, car il semble qu’une série télévisée basée sur les livres en soit aux premiers stades de développement chez HBO Max.

Dans un rapport exclusif de The Hollywood Reporter, il a été confirmé qu’un Harry Potter Les séries télévisées en sont aux tout premiers stades de développement chez HBO Max. Vraisemblablement, cette série serait basée sur la série de sept livres que des millions de personnes ont appris à lire.

Il convient de noter que ce projet en est vraiment au stade le plus précoce possible. Personne n’a été attaché en tant qu’écrivain ou acteur, nous ne savons même pas quelle serait la prémisse officielle. On pourrait penser, cependant, qu’une série télévisée basée sur le Harry Potter les livres auraient la capacité d’adapter la série plus fidèlement qu’une série de films.

Il sera intéressant de voir comment cette série se développe compte tenu de l’ombre géante laissée par le Harry Potter des films. Espérons qu’il y aura plus de détails sur ce projet le plus tôt possible.