Panthère noire fans, notre moment est enfin venu. Une série télévisée basée à Wakanda arrive officiellement sur Disney +.

Lundi (1er février), Deadline a rapporté que Ryan Coogler, le réalisateur et écrivain derrière Marvel’s Panthère noire, et sa société Proximity Media avaient signé un contrat de cinq ans avec The Walt Disney Company. La première nouvelle série télévisée à être développée est une émission basée dans la nation africaine fictive de Wakanda pour Disney +.

Cette nouvelle série marque le 12e spin-off de Marvel Studios pour Disney +. En janvier, Disney + nous a apporté WandaVision, tandis que Le faucon et le soldat de l’hiver et Loki devraient faire leurs débuts plus tard cette année.

Une série télévisée Black Panther basée à Wakanda arrive officiellement sur Disney +. Image: Marvel Studios

Bien qu’il n’y ait pas encore de détails sur les prémisses de la série disponibles, cela étoffera probablement l’histoire de Black Panther.

Ryan est également en train de réécrire le script de Panthère noire 2, qui se concentrera sur « la promotion de la mythologie et de l’inspiration de Wakanda » après la mort de Panthère noire acteur Chadwick Boseman.

Chadwick, qui jouait T’Challa, est décédé en août 2020 à la suite d’une bataille contre un cancer du côlon de stade IV. Le directeur de la création de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que le rôle de Black Panther ne sera pas refondu et que Chadwick n’apparaîtra pas sous forme de CGI.



Le réalisateur Ryan Coogler lors de la première de Black Panther des studios Marvel. Photo: Alberto E. Rodriguez / pour Disney

Dans une interview accordée à Deadline en janvier, Kevin a déclaré: « Une grande partie des bandes dessinées et ce premier film est le monde de Wakanda. Wakanda est un endroit à explorer davantage avec des personnages et différentes sous-cultures. C’était toujours et initialement l’objectif principal du histoire suivante Nous n’allons pas avoir de CG Chadwick et nous ne refondons pas T’Challa.

« Ryan Coogler travaille très dur en ce moment sur le scénario avec tout le respect, l’amour et le génie qu’il a, ce qui nous réconforte, donc il s’agissait toujours de faire progresser la mythologie et l’inspiration de Wakanda. »

Il a poursuivi: « Il y a aussi la tâche d’honorer et de respecter les apprentissages et les enseignements continus du Tchad. »

