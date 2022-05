Une série télévisée à part entière : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Préparez-vous, fans de baseball, Une ligue à part sera bientôt de retour sur nos écrans. Basée sur le film de 1992 réalisé par Penny Marshall, la prochaine série télévisée Amazon Prime Video d’Abbi Jacobson et Will Graham mettra en vedette de nouveaux personnages et scénarios.

Le film et la série télévisée originaux sont basés sur la vraie All-American Girls Professional Baseball League, ou AAGPBL, une ligue de baseball féminine qui a existé de 1943 à 1954. La ligue a été créée au milieu de la Seconde Guerre mondiale pour maintenir le baseball. à la maison alors qu’une majorité d’hommes combattaient à l’étranger. Les équipes de la ligue existaient dans le Midwest, réparties dans les États du Michigan, de l’Indiana, de l’Illinois, du Wisconsin et du Minnesota. Le film de 1992 racontait un récit fictif des premiers jours de la fondation et du jeu de la ligue.

Maintenant, trois décennies plus tard, nous allons revisiter la ligue sportive emblématique. Dans cet esprit, examinons tout ce que nous savons sur Une ligue à part. Nous savons que l’intrigue sera différente du film, alors que pouvons-nous nous attendre à voir ? Qui a été aligné dans le casting et quels personnages joueront-ils? Quand peut-on s’attendre à voir la série sortir sur Amazon Prime Video ?

Comme mentionné, la série télévisée suivra des scénarios et des personnages différents de ceux du film original. Cependant, il semble que l’émission gardera le thème de la présentation d’un récit semi-fictif de l’équipe. Selon le synopsis officiel de l’intrigue fourni par The Hollywood Reporter, la série « suit de tout nouveaux personnages et commence avec la formation de la ligue en 1943 et suit la ligue et ses joueurs alors qu’ils se battent pour la maintenir en vie à travers des matchs serrés, des blessures, des réveils sexuels et des road trips à travers des États-Unis en évolution rapide »

À partir de cette description, nous pouvons déduire que la série se concentrera principalement sur les débuts de l’AAGPBL et documentera sa croissance aux yeux du public. La ligue réelle a reçu une large publicité au cours de ses jours, contribuant à plus de 900 000 fans présents pendant la saison de pointe de 1948.

Ce n’est pas la première fois que le film est adapté à la télévision. En 1993, CBS a produit une série qui suivait les mêmes personnages que le film, bien qu’ils aient tous été joués par des acteurs différents. Cette émission n’a pas été un succès et a été annulée après la diffusion de seulement deux épisodes.

Pour l’instant, nous ne pouvons baser nos attentes que sur ce schéma de l’intrigue simple. La série tentera probablement de rester fidèle à la fois au film et à la ligue réelle tout en prenant une licence créative avec le sujet. Tout ce que les fans peuvent faire maintenant est d’attendre que nous ayons plus d’informations, ce qui viendra probablement à mesure que nous nous rapprocherons de la date de sortie éventuelle.

Le spectacle mettra en vedette une distribution entièrement nouvelle, à l’exception d’un revenant du film (mais plus à ce sujet plus tard). Selon ce même synopsis de The Hollywood Reporter, le co-créateur de la série Abbi Jacobson jouera le rôle principal de Carson Shaw. Carson est décrite comme une attrapeuse d’une petite ville agricole qui saute dans un train pour Chicago pour poursuivre un rêve qu’elle ne savait pas qu’elle avait.

Le bon endroitD’Arcy Carden de joue le rôle de Greta, la première joueuse de base qui aime parcourir le monde à la recherche de nouvelles aventures. Chante Adams incarnera Max, un lanceur qui est clairement prêt pour les grandes ligues. Tout ce qu’elle doit faire, c’est trouver son propre chemin là-bas. Le meilleur ami et plus grand supporter de Max est l’artiste en herbe Clance, interprété par Gbemisola Ikumelo. L’arrêt-court Jess, joué par Kelly McCormack, souhaite que le jeu ne se termine jamais. Roberta Colindrez devrait jouer le rôle de Mita, une lanceuse calme et recueillie du Texas qui ne révélera pas ses secrets trop facilement.

La pêche la plus jeune et la plus enthousiaste, Izzy, vient tout droit de La Havane et est interprétée par Priscilla Delgado. Pour compléter le casting principal, Nick Offerman incarne l’entraîneur de l’équipe, Casey « Dove » Porter. Ancien lanceur des Cubs, Dove cherche son retour après qu’un bras soufflé a tué ses chances de jouer dans les ligues majeures.

En plus des acteurs principaux ci-dessus, le spectacle mettra également en vedette une variété de joueurs récurrents. Ceux-ci incluent, entre autres, Nat Faxon, Kevin Dunn, Marquise Vilson, Marinda Anderson, Don Fanelli, Nancy Lenehan, Molly Ephraim, Kate Berlant, Patrick J. Adams et bien d’autres qui apparaîtront dans des rôles plus mineurs.

Rappelez-vous plus tôt, quand un revenant du film a été mentionné? Rosie O'Donnell, qui incarnait auparavant Doris Murphy dans le film, sera de retour dans la série dans un rôle récurrent. O'Donnell n'apparaît pas comme le même personnage, mais plutôt comme barman dans un bar gay local.





Une ligue à part devrait tomber en 2022 sur Amazon Prime Video, bien qu'aucune date de sortie exacte n'ait été annoncée. La série était en production de juillet à octobre 2021, il est donc raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit prête à sortir avant la fin de l'année.





