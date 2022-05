Une série sur les Malouines coproduite entre l’Argentine et l’Angleterre a été annoncée

Communiqués

L’un des conflits de guerre les plus tragiques vécus en Amérique latine a eu comme acteurs principaux le gouvernement dictatorial de Leopoldo Galtieri et Margaret Thatcher.

© GettyLa guerre a eu lieu en 1982.

Cette conférence a révélé un projet important qui sera mené entre les producteurs de Argentine et l’Angleterre et se concentrera sur l’un des pires événements que ces pays ont connus : la guerre des Malouines. La nouvelle a été confirmée par date limite puis confirmé par Axel Kuschevatzkyl’un des producteurs impliqués dans le projet, qui a écrit dans ses réseaux : « On peut enfin parler de notre nouveau projet annoncé aujourd’hui à Cannes ».

avec le titre Les îles aura un total de 10 épisodes et a déjà commencé à être écrit, en plus de commencer son circuit sur le marché à la recherche d’un signal ou d’un service de Diffusion qui veut le développer et l’émettre. « Heureux et fier de pouvoir travailler sur une vision juste et équilibrée d’une guerre qui a changé à jamais l’histoire de l’Argentine et du Royaume-Uni »a écrit Kuschetvatzky sur ton compte Instagram.

Stephen McDonogh, Phin Glynn et Cindy Teperman seront parmi les producteurs du projet, qui racontera l’histoire de la guerre des Malouines qui s’est tenue en 1982. La série sera réalisée du point de vue des combattants de chaque camp ainsi que des locaux qui se sont retrouvés au milieu de cet affrontement. Sébastien Rotstein dirige l’équipe de rédaction d’Argentine.

« Cette guerre a eu un impact éternel sur mon pays, l’Argentine, en termes sociaux et politiques. Nous ressentons le besoin de raconter cela correctement à travers les yeux des personnes qui ont fait face à cette expérience impensable et sans précédent. Notre plus grand défi est de faire quelque chose que personne n’a fait auparavant : créer une histoire authentique et dramatique avec les deux perspectives d’un moment aussi important dans le temps. »déclaré Kuschevatzky un date limite. La série prendra divers témoignages de première main comme base de ses épisodes.

+Le film Falklands sorti en 2005

Ce sera la deuxième fois qu’une fiction est faite qui a pour axe le conflit de la guerre des Malouines. En 2005, le cinéaste argentin Tristan Bauer était chargé de réaliser Iluminados por el fuego, un film mettant en vedette Gaston Paul et inspiré par la vie de Esteban Leguizamon, un ancien combattant des Malouines. La vie du soldat argentin avait été racontée dans le livre qui a donné son nom au film et a été écrit par Edgardo Esteban. Actuellement, le film est visible sur la plateforme Raconter.

