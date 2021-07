Une série Pokémon en direct serait en préparation chez Netflix

Echo Show 8 (1e génération, modèle 2019) | Écran connecté avec Alexa | Restez en contact avec l'aide d'Alexa | Anthracite

Alexa peut vous en montrer plus : grâce à un écran HD de 8" et un son stéréo, Alexa peut vous aider à gérer votre journée en un coup d'œil. Restez en contact grâce aux appels vidéo et messages : appelez votre famille et vos amis qui possèdent l'application Alexa ou un appareil Echo doté d'un écran. Passez des annonces sur les autres appareils de la maison. Divertissez-vous : demandez à Alexa de vous montrer des séries, des films ou les nouvelles. Regardez des chaînes TV en direct avec Molotov. Écoutez également des stations de radio, des podcasts et des livres audio. Gérez votre maison connectée : contrôlez les appareils compatibles en utilisant votre voix ou gérez-les sur l'écran facile d'utilisation. Demandez à Alexa de vous montrer les caméras de sécurité, contrôler les lumières et régler les thermostats. Personnalisez votre expérience : affichez vos albums photo Amazon à l'écran. Personnalisez votre écran d'accueil. Créez des routines matinales pour commencer votre journée. Conçu pour s'adapter à votre mode de vie : préparez vos plats en suivant des recettes. Mettez facilement à jour vos listes de choses à faire et calendriers. Consultez la météo et l'état du trafic avant de sortir. Conçu pour protéger votre vie privée : déconnectez électroniquement les microphones et la caméra en appuyant sur un bouton. Faites glisser le cache-caméra intégré pour couvrir la caméra.