Une série mexicaine et une série argentine sont parmi les plus regardées sur HBO MAX cette semaine

HBO Max

HBO Max est l’une des plateformes les plus consommées depuis son débarquement dans la région au milieu de cette année. Parmi les services de streaming les plus regardés figurent deux séries réalisées en Amérique latine.

Séries © IMDbLes deux séries n’ont qu’une seule saison.

Les plateformes de streaming sont devenues un avantage pour les deux téléspectateurs, qui ont commencé à trouver plus facilement où regarder leurs séries et films préférés, ainsi que quand, mais elles sont également un excellent outil pour ceux qui produisent de la fiction. L’explosion d’entreprises comme Netflix, HBO Max, Disney+ ou Vidéo principale ils y font plus d’un espace pour raconter une histoire. Depuis l’Amérique latine, cela a été utilisé dans chacune de ces plateformes.

Dans le cas d HBO Max, il y a deux productions latines qui ont été lancées très récemment mais qui sont déjà parmi les plus vues. Selon la rubrique « tendances » accessible dans l’application de ce service de streaming, les utilisateurs sont très clairs sur les deux fictions qu’ils aiment le plus en matière de produits régionaux. Dans ce contexte, il convient de noter que si l’un est sorti en août, l’autre a été lancé il y a moins de deux semaines.

Amarres, la comédie dramatique qui chamboule la sorcellerie

La première des productions qu’il faut souligner de HBO Max il est Amarres, sorti le 12 août. Sa première saison de dix épisodes se concentre sur la vie de Ana, une femme qui retrouve une vieille tradition familiale qui aide sa famille à aller de l’avant. Ce qu’il faut noter, c’est que ce n’est pas une pratique très courante et qu’il s’agit de se mêler de magie et de sortilèges : les liens du cœur, une sorcellerie préhispanique qu’il a héritée de sa grand-mère Célia.

Amarres est une série qui traite de sujets très actuels tels que le polyamour et la sexualité, ainsi que ce que signifie être mère aujourd’hui. Créé par Fernanda Eguiarte, allie tradition et nouvelles habitudes et, comme expliqué dans un communiqué de presse de HBO Max, ses dix épisodes décrivent « A une société qui se connecte avec le rôle responsabilisé que prennent les femmes, qui s’éloignent de l’ancien amour romantique et s’approprient leurs désirs et vivent d’une manière risquée ».

Les battles de rap dans Days of Cocks

L’une des séries les plus discutées et regardées ces dernières semaines était Jours de coq, une production qui a été créée le 16 septembre avec le rôle principal de personnalités telles que Ecko, Angela Torres et Thomas Wicz. C’est une série qui se plonge dans l’une des pratiques qui, ces dernières années, est devenue une autre partie de la jeunesse : les batailles de rap freestyle. Au Youtube Il regorge de vidéos de musiciens devenus des icônes de la musique argentine et se sont lancés dans ce type de compétition.

Journées du coq met l’accent sur Lion (Ecko), qui rêve d’atteindre la cour des grands en essayant « Reconstruire leur monde affectif », Rafaela (tours), ongle freestyler qui a quitté le monde de la musique quand elle était maman, et Andy (Wicz), qui souhaite travailler de manière autonome en dehors du mandat familial. D’après ce qui a été diffusé par HBO Max, les dix épisodes se concentrent sur « La transformation personnelle » des protagonistes de la « représentation d’une nouvelle génération hétérogène, authentique, sans préjugés, et accompagnée du rythme du rap freestyle comme moyen pour les personnages de découvrir leur propre chemin ».

