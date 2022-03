Une série IT Prequel est en préparation

Warner Bros. développe actuellement un CE série préquelle pour HBO Max.

La série, intitulée Bienvenue à Derry, sera une histoire d’origine de Pennywise le clown alors qu’il commence à enlever un par un les enfants de la ville du Maine.

Un groupe d’enfants raillés par le clown sont obligés d’affronter leurs peurs alors qu’ils se heurtent à la métamorphose monstre.

Selon Variety, la série, qui mènera aux événements du premier film, sera écrite et produite par Jason Fuchs, qui a déjà écrit pour des films dont Pan, Wonder Woman et Je te vois encore.

Andy Muschiettiqui a dirigé Ça : première partie et Ça : deuxième partiesera également productrice exécutive aux côtés de Barbara Muschietti par le biais de leur société de production Double Dream.

Bien que HBO Max soit resté très bouche bée à propos du projet, Muschietti dirigera également le premier épisode si la série est allumé en vert.

Warner Bros. est à l’origine de la nouvelle série car le studio a également produit les deux films.

La série préquelle vient après le succès de la CE films, la première partie rapportant plus de 701 millions de dollars américains et Informatique : Chapitre 2 gagnant plus de 473 millions de dollars américains.

En plus du succès au box-office, les films ont également reçu des critiques élogieuses de la part des critiques, beaucoup louant Bill Skarsgård pour sa performance effrayante en tant que Pennywise.

Dany Di Placideo pour Forbes a écrit: «Skarsgård réussit à déranger à sa manière. Il est un peu comme le Joker de Heath Ledger mélangé à un Rottweiler affamé; d’un autre monde, et animalier.”

Alors que Paul McGuire Grimes pour Villes jumelles dit : « Bill Skarsgård fait peur comme Pennywise. C’est une approche très différente du personnage que ce que Tim Curry a fait dans le mini-série.”

