Une série en particulier vous rappellera Sex Education si vous la ratez déjà

L’arrivée de la troisième saison de Éducation sexuelle à Netflix il a conquis les utilisateurs qui le considéraient comme le meilleur de tous ceux sortis jusqu’à présent. Et, comme à l’accoutumée, sa fin a laissé la porte ouverte à la poursuite de l’histoire. Eh bien, ce sera comme ça : lors de l’événement mondial des fans, TUDUM, le géant du streaming a confirmé qu’un quatrième partie à la plate-forme. Mais si vous voulez faire chauffer vos moteurs et voir une série qui vous rappelle votre préférée, voici une proposition.

Il s’agit de Facile, également disponible sur Netflix, qui fonctionne comme une comédie typique qu’il faut ajouter oui ou oui à la liste sur notre profil. La série a fait sa première en 2016 de la main de son créateur et réalisateur Joe Swanberg. Et bien qu’il soit très drôle et traite de thèmes similaires à la fiction avec Asa Butterfield et Emma Mackey, il n’a pas atteint le succès ou la popularité qu’il a obtenu. Éducation sexuelle.

Son synopsis officiel se lit comme suit : « Anthologie éclectique qui explore divers personnages de Chicago alors qu’ils se frayent un chemin à travers un labyrinthe moderne d’amour, de sexe, de technologie et de culture”. Mais sans aucun doute, c’est bien plus que cela et vous devriez le voir pour le prouver. Il a trois saisons et un total de 25 épisodes de 30 minutes chacun approximativement, il est donc très facile et dynamique à voir.

Et son casting saura sûrement vous conquérir car vous l’avez déjà vu à d’autres occasions : Orlando Bloom, Elizabeth Reaser, Dave Franco, Malin Akerman, Michael Chernus, Marc Maron, Gugu Mbatha-Raw, Jake Johnson, Aya Cash, Jane Adams, Hannibal Buress, Kiersey Clemons et Emily Ratajkowski ne sont que quelques-uns d’entre eux. Parfois, cela peut tomber dans des situations clichées qui ont déjà été vues à plusieurs reprises dans des séries qui abordent le sujet du sexe, mais néanmoins, ces chapitres valent le détour sur Netflix.

Aussi, si vous appréciez le travail de mise en scène de Joe Swanberg, le service de streaming propose une autre production de cet acteur dans son catalogue. Son nom est Tout ou rien et créé en 2017 avec Jake Johnson, Aislinn Derbez et Joe Lo Truglio. La cassette montre Eddie, un homme qui, après avoir perdu 50 000 dollars qui n’étaient pas les siens, veut surmonter sa dépendance au jeu et recommencer sa vie, bien qu’une surprise inattendue le ramène à ses vieilles habitudes.