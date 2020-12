Une série de mensonges catastrophiques

CD Projekt RED ne traverse pas son meilleur moment. Le lancement de Cyberpunk 2077 Il a été l’un des plus robustes, sinon le plus, que j’aie jamais vu. Je n’ai pas vécu fortement ces années d’attente Half-Life 3 ni le lancement de Duke Nukem pour toujours, mais je me souviens qu’un camarade de classe a acheté l’édition collector de Chiens de garde, un autre celui de No Man’s Sky et un autre celui de Hymne. Eh bien j’avoue que je mens sur ce dernier, personne n’a acheté Hymne; et dirait aussi quelque chose sur Avengers mais ce jeu est sorti tout droit mort. Bien que les choses se soient un peu détendues après ce qui s’est passé lundi, nous avons eu d’autres nouvelles assez importantes à ce sujet. Au départ, vous ne pouviez retourner le jeu numérique que si vous l’aviez sur PC et, espérons-le, sur console. Si vous l’avez physiquement, vous envoyez un e-mail et ils vous diront quoi faire. CD Projekt a dû admettre qu’il n’y avait pas d’accord avec Sony ou Microsoft, et que les magasins physiques agissaient sur leur balle, malgré le fait qu’ils lançaient la balle sur le toit du distributeur. En ce moment, le jeu est une bombe qui n’arrête pas d’exploser et dont absolument personne ne veut être, et là où elle atterrit, quelque chose explose.

Sony, dans une démonstration de valeur, a commencé à prendre en charge les retours de jeux numériques, une belle décision pour l’utilisateur mais qui devrait toujours être disponible. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est qu’ils supprimeraient le jeu directement de leur Store, sans possibilité de le télécharger à nouveau jusqu’à nouvel ordre. Les mises à jour, cependant, vont continuer à arriver. Après cela et un peu plus tard, Microsoft a également fait de même, même s’il n’est pas venu le retirer. Pour couronner le tout, nous avons des joueurs de Stadia qui se moquent de nous, et ils ont raison. En revanche, les magasins physiques continuent de ne rien dire sauf Best Buy, qui permettra des retours jusqu’au 21 décembre, tout comme CD Projekt. Au-delà de là, vous le mangez, et bien qu’il puisse sembler que c’est une tentative de corriger une erreur, Nous ne pouvons pas oublier que ce jeu est sorti avec la campagne de Noël à l’esprit.

Quelqu’un qui n’est pas impliqué dans le monde des jeux vidéo et qui l’a acheté comme recommandation ou comme cadeau à un être cher sera inconscient de cette nouvelle, et quand il verra qu’il est injouable et essaiera de le retourner, il ne pourra pas, maintenant vous l’êtes. hauteurs Je crois parfaitement que la date est fixée pour perdre le moins d’argent possible.

Alors que tout ce chaos continue, il semble que les développeurs ont eu une réunion interne avec le service de gestion, une séance de questions / réponses où ils ont volé toutes les plaintes et demandé toutes les explications possibles sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas cessé de mentir. Pourquoi a-t-on dit que le jeu était jouable sur les consoles s’ils avaient à peine pu y travailler? Pourquoi avez-vous dû craquer alors que vous aviez promis que cela ne se reproduirait pas encore et encore? Pourquoi fixaient-ils toujours des délais absurdes et savaient-ils qu’ils étaient inaccessibles, malgré les plaintes des développeurs? Pourquoi ont-ils dit que le jeu était « vraiment bon » alors que c’était un mensonge? Parce que pourquoi pour quoi. La réponse, plus que prévue: vague et rien de concret, qu’ils assumeraient leurs responsabilités. Maintenant, quand les dégâts sont faits et qu’ils n’arrêtent pas de tomber dans le sac.

Pendant ce temps, le jeu essaie de ne pas se désintégrer sur console, sur PC il parvient à tenir un peu plus longtemps. Apparemment, beaucoup de choses promises n’ont pas été incluses dans le jeu, et si elles le sont, elles sont un désastre absolu. Ils ont voulu brouiller la ligne de ce qu’est tellement ce jeu pour couvrir un public le plus large possible quand ce n’était pas nécessaire, qu’au final ce qui reste c’est l’histoire et la ville, si vous ne traversez pas le trottoir.

Le jeu est toujours cassé. Non pas qu’il ait des problèmes graphiques ou certains problèmes de performances. Dans la console, il est directement cassé. Il y a ceux qui font du bien, avec des accidents de temps en temps, mais pour la grande majorité, c’est l’enfer. Voitures volantes, défauts de textures et de modélisation, missions que vous ne pouvez pas accomplir ou que vous terminez et réapparaissent, dialogues sur lesquels on marche, fenêtres qui ne sont pas supprimées de l’écran … Et cela a tout le sens du monde. Cyberpunk 2077 Cela ne fait pas huit ans de développement comme beaucoup le pensent, mais deux, trois au plus. Là où ils ont concentré leurs efforts, c’est sur la version informatique, pour profiter au maximum des dernières technologies graphiques et donner, au moins, une version impeccable, mais le projet est si grand que ses lacunes sont très visibles, et nous entrons déjà dans la question du design .

Ce n’est pas une critique ou quoi que ce soit, mais le jeu a des problèmes; l’intelligence artificielle la plus remarquable. Night City est très cool, le jeu a quelque chose qui vous surprend, mais il est impossible d’être 5 minutes sans qu’un ennemi saute par la fenêtre, une voiture s’écrase seule ou quelqu’un écrasé et continue comme si de rien n’était. Et ici en partie la faute est de l’attente si absurde qui a été générée.

Une leçon précieuse qui, bien sûr, ne sera d’aucune utilité

Pour moi, que le jeu me paraissait intéressant, je le vois et l’influence du jeu de rôle original est très claire. Il comporte pas mal de lacunes, comme les dialogues qui, malgré leur abondance, ne semblent pas du tout d’importance. Le jeu est ce qu’il est, et soyons clairs: s’il a si terriblement mal tourné, ce n’est pas seulement à cause des fans, pas à cause du resserrement, pas à cause du design, ou quelque chose comme ça. Quand quelque chose échoue si mal, c’est parce que beaucoup de choses ont mal tourné et ont été négligées. Je ne compare pas l’attente excessive d’un produit à l’esclavage, mais chacun a mis son grain, son seau ou sa montagne de sable. Le jeu ne sera pas parfait en avril, car l’accent est mis actuellement sur les performances et les bugs, et changer une seule peau sur un projet aussi massif est insensé. Les défauts que vous avez dans votre base ne changeront pas, mais le reste peut être plus ou moins corrigé. CD Projekt a perdu la confiance de beaucoup de gens, et peut-être que sa plus grande erreur a été de rendre public, mais dans le passé, il était taureau et si chaud qu’il était difficile d’avoir du recul. Ce qui est clair, c’est que tout le prestige accumulé ces dernières années a disparu, à la fois pour les fans et peut-être plus d’un distributeur, magasin et plateforme, qui ont été parsemés d’un problème qui n’était pas le leur. Ce n’est pas corrigé avec les mises à jour, mais l’argent de la Chine fait certainement quelque chose.

