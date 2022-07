Une série animée sera créée pour Obsidian’s Entertainment Grounded

Selon Deadline, Obsidian’s Fondéqui est basé sur Honey, I Shrunk the Kids, aura sa propre série animée.

Avec le studio de développement, Bardel Entertainment, qui a travaillé sur Rick et Morty et Kung Fu Panda : Paws of Destiny, est en charge de la production.

De plus, Star Wars: The Clone Wars et le scénariste de Rebel Brent V. Friedman travailleront sur ce projet.

Selon le rapport, le spectacle se déroulerait dans le même monde que le jeu et suivrait quatre amis qui apprennent à utiliser une technologie qui les réduit à la taille d’un pouce. Ils découvrent un stratagème d’entreprise qui met en danger leur ville natale alors qu’ils luttent pour survivre dans l’arrière-cour.

L’adaptation sera écrite par Brent Friedman de Star Wars: The Clone Wars. Il sera réalisé par Brien Goodrich, qui a précédemment travaillé sur la série de jeux vidéo Halo.

Grounded s’ajoute à la liste des Xbox propriétés qui ont été adaptées, rejoignant des émissions comme la série télévisée Halo de cette année, qui a déjà été renouvelée pour la deuxième saison. En ce qui concerne les autres produits Microsoft, nous savons que Fallout, Minecraft et d’autres titres obtiennent des versions.

Obsidian a déclaré en juin que Grounded serait lancé en septembre après avoir passé les deux dernières années dans Game Preview et Early Access.

Quatre enfants qui ont réduit leur taille sont obligés de protéger leur propriété contre les parasites en fabriquant et en érigeant des fortifications dans le jeu de survie coopératif. Il peut également être joué seul.

À la sortie du jeu, les 12 mises à niveau effectuées pendant la production seront incluses et la cour supérieure sera accessible.

Pour 39,99 €, Grounded sera rendu accessible sur PC via Steam et Windows, Xbox One et Xbox Series X/S. De plus, il est gratuit avec un abonnement Xbox Game Pass ou PC Game Pass.