Une série animée basée sur « From Dusk Till Dawn » est en cours de développement

Bien avant le développement de la fonction double série b « Grindhouse», Robert Rodriguez et Quentin Tarantino collaboré ensemble à l’élaboration de “Du crépuscule jusqu’à l’aube», Un film d’horreur d’action dans lequel deux criminels et leur famille d’otages doivent survivre dans un bar en bordure de route dont les employés sont des vampires.

Le film deviendrait rapidement un classique culte, engendrant deux suites directes à la vidéo et une série télévisée qui étend l’histoire originale. Récemment, Rodriguez révélerait des plans pour élargir davantage cet univers à travers une série animée.

Le cinéaste ne dévoilerait pas de grands détails à ce sujet, à part le fait que son histoire continuerait d’explorer l’univers présenté dans les films, on pourrait donc supposer qu’il s’agira d’une sorte de suite et non d’un redémarrage. Il n’y a pas non plus de détails sur les membres de la distribution d’origine qui reviendraient dans cette production.

Rodriguez dit à SFX Magazine que la première série (qui a été distribuée à l’international via Netflix) est née de la nécessité de créer un contenu original pour « Le roi», Une chaîne de télévision câblée dont il est propriétaire. «Et maintenant, nous regardons vers l’avenir. Nous développons une série animée. Vous serez le premier à l’entendre », dit-il.

Le film a présenté la participation de George Clooney et Quentin Tarantino comme des frères criminels en fuite. A côté d’eux se trouvent Harvey Keitel, Juliette Lewis, Ernest Liu, Danny Trejo et Tom Savini. Salma Hayek ferait son apparition à l’écran en tant que chef des vampires sous le nom de Pandémonium satanique. Ce document lui attribuerait le statut de « symbole de sexe»Dans le cinéma américain.

Après la première de la vidéo préquels «From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money » et « From Dusk Till Dawn 3: La fille du pendu», La série qui finirait par atteindre Netflix il comporterait une version élargie et réinventée de l’histoire originale.