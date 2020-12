Une séquence de 59 matchs des Lakers arrêtée par Damian Lillard et les Blazers

Tout doit se terminer à un moment donné.

Pour revenir à la saison dernière (y compris les séries éliminatoires), les Lakers de Los Angeles ont été imbattables après avoir détenu une avance pendant trois quarts. Pour les 59 derniers matchs, LeBron James et Anthony Davis ont été imparables en fin de match. Marquer sur les Lakers au quatrième trimestre a été difficile, car ils ont mené la NBA avec le moins de points pour 100 possessions au quatrième trimestre (100,8). Cependant, tout doit prendre fin à un moment donné. Les Lakers de Los Angeles ont récemment acquis Dennis Schroder, Montrezl Harrell, Marc Gasol et Wesley Matthews afin qu’ils essaient toujours de cliquer et de trouver de la chimie sur le sol. Damian Lillard et les Portland Trailblazers ont profité de ce manque de chimie pour renverser les Lakers 115-107. Leur victoire a été accomplie en battant ce record de 59 matchs consécutifs. Après avoir initialement pris du retard 85-84 en trois quarts, les Blazers ont dominé les Lakers 31-22 dans le quatrième pour assurer la victoire. Lillard a terminé le match avec 31 points, cinq passes et quatre rebonds. Gary Trent Jr. a joué de grosses minutes et a accumulé 28 points lui-même, tandis que le toujours fiable CJ McCollum en a perdu 20. Pendant ce temps, LeBron James a accumulé 29 points, six passes et neuf tableaux, tandis que AD avait un faible double-double avec 13 points, 10 rebonds et cinq passes décisives.

