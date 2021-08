Une semaine de travail de 4 jours signifie-t-elle moins de salaire ? Le projet de loi du représentant Takano exploré

Le représentant de Californie Mark Takano a proposé une nouvelle législation qui exigerait une semaine de travail de 4 jours composée de 32 heures par rapport aux 40 heures désormais standard.

La semaine de travail de 4 jours est un problème populaire depuis des lustres et provoque toujours des débats et des arguments des deux côtés.

Il y a des gens qui prétendent que cela ne pourrait jamais fonctionner, alors qu’il y a eu des études et des tests qui montrent le contraire et parfois même augmentent la productivité.

Une semaine de travail de 4 jours signifie-t-elle moins de salaire ?

Un week-end de trois jours semble bien, mais cela vous coûtera-t-il cher ? Dans les essais et propositions les plus populaires de la semaine de travail de quatre jours, les salaires restent les mêmes.

Dans le projet de loi du membre du Congrès californien Takano, toutes les heures travaillées après sa semaine de travail de 32 heures seraient éligibles au paiement des heures supplémentaires. Cependant, Takano insiste sur le fait que ceux qui ont besoin de 40 heures de travail peuvent toujours y travailler.

« Rien dans ma facture n’empêche un employé de travailler plus de 32 heures par semaine, ou plus de 40. C’est juste que les heures supplémentaires commencent plus tôt », dit-il à propos de la facture.

Takano reconnaît que le projet de loi fonctionne mieux pour les emplois de bureau que pour les secteurs des services, mais insiste sur le fait que les travailleurs horaires ne verront pas de baisse de salaire.

« Il n’y a certainement aucune obligation pour les employeurs de réduire les salaires, et je ne pense pas qu’ils le feront. Les employeurs ne l’aimeront pas, mais je pense qu’ils seront en mesure de maintenir une augmentation de salaire de 10 % pour la plupart de leurs employés », affirme-t-il. .

D’autres pays ont expérimenté la semaine de travail de 4 jours.

Pour commencer, examinons les cas précédents où des pays ont testé la semaine de travail de 4 jours et comment ils s’en sont sortis.

La société Microsoft au Japon a testé une semaine de travail de 4 jours au cours de l’été 2019. Elle a maintenu le salaire de tout le monde au même niveau tout en leur accordant un week-end de 3 jours.

Le résultat, selon l’entreprise, a été une augmentation de 40 % de la productivité.

Non seulement la productivité a atteint un niveau record, mais ils ont également réduit les coûts dans d’autres endroits, offrant une économie d’électricité de 23 %, ainsi qu’une réduction de 60 % des coûts d’impression.

En Islande, ils ont mené des essais d’une semaine de travail de 4 jours où les résultats sont restés en grande partie les mêmes tout en renforçant le moral des employés.

« La productivité est restée la même ou s’est améliorée dans la majorité des lieux de travail », ont déclaré les chercheurs.

Gudmundur Haraldsson, chercheur chez Alda, a déclaré : « Le trajet de la semaine de travail plus courte en Islande nous dit que non seulement il est possible de travailler moins à l’époque moderne, mais qu’un changement progressif est également possible.

Ces essais, ainsi que la pandémie, le travail à distance et la crise climatique croissante ont tous eu une grande influence sur les récentes discussions sur une semaine de travail plus courte.

Bloomberg Businessweek a écrit sur la société berlinoise Awin et ses essais hebdomadaires de 4 jours avec plus d’augmentations de productivité.

Mais tous ces tests et essais ont été effectués en dehors des États-Unis. Mark Takano pense que cela pourrait également fonctionner aux États-Unis, et ce projet de loi est une excellente introduction au sujet.

Bien que les gens soient encore sceptiques quant à la nouvelle perspective, c’est certainement une bonne introduction à un changement dans une culture de travail qui stagne depuis si longtemps.

Le monde est à l’essai depuis un an et demi avec le coronavirus et doit travailler à domicile, alors peut-être est-il temps pour une nouvelle introduction qui augmentera la satisfaction des travailleurs.