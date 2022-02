Une semaine après la première d’Outlander, Sam Heughan prépare un nouveau projet

Starz

Sam Heughan est le grand protagoniste de Étranger et bientôt il sera de retour en charge de la sixième saison. Mais, au milieu, il présentera également un autre grand projet. Sachez ce que c’est.

© GettySam Heughan

de loin, Étranger C’est l’une des séries d’époque les plus importantes de ces derniers temps. L’histoire, basée sur les livres de Diana Gabaldón, a pour protagonistes exclusifs Caitriona Balfe et Sam Heughan. Les acteurs, connus dans le monde entier grâce à ces rôles, jouent respectivement Jamie et Claire Fraser et sont deux des artistes les plus aimés de la fiction. Et, après un an de Doughtlander, la sixième saison est sur le point d’arriver.

Le Doughtlander, le terme que les fans utilisent pour parler du temps entre une édition et la suivante, était éternel pour beaucoup. Mais, le 6 mars prochain, les premières de la sixième saison, avec style, sur Starz. L’édition, qui sera la plus courte avec seulement huit épisodes, racontera enfin ce qui est arrivé à Claire après la fin tragique qu’elle a eue dans le cinquième volet. En outre, Sam Heughan fait face à la version la plus difficile de Jamie Fraser en devant faire face à différentes diversités.

Cependant, la réalité est qu’en plus de Étrangerl’acteur a d’autres projets en cours. Parmi eux se trouve la deuxième saison de Hommes en kiltune série documentaire dans laquelle il joue avec Graham McTavish. L’acteur a également fait partie de la fiction d’époque lors des deux premières éditions en jouant Dougal McKenzie. Là, les interprètes ont récolté une grande amitié et se sont lancés dans une nouvelle aventure.

Hommes en kilt Il a été créé, pour la première fois, en janvier 2021 et montre une tournée des deux acteurs à travers les hauts plateaux écossais les plus importants et emblématiques du pays. Mais maintenant, dans cette deuxième édition, Sam et Graham ont décidé de visiter la Nouvelle-Zélande plus ensemble que jamais. Les prochains chapitres sont prêts, comme l’a confirmé la production, même si pour le moment on ne sait pas quand ils seront publiés.

Oui, tandis que Hommes en kilt est en post-production Sam Heughan se concentre sur la première de Étranger. La série arrivera après tant d’attente et les fans sont très excités. De plus, l’artiste ne cesse de promouvoir la prochaine sortie sur ses réseaux, précisant que ce qui va arriver sera passionnant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂