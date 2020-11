Une section dédiée aux vidéos éducatives et aux tutoriels arrive sur TikTok

Depuis quelque temps maintenant TIC Tac essaie de promouvoir sa plateforme comme un lieu où diffuser les connaissances et la culture, ainsi que des défis et des vidéos virales. La prochaine initiative dans ce sens pourrait être une nouvelle section de l’application exclusivement dédié à ce type de contenu: la nouveauté a été aperçue ces derniers jours par un petit cercle d’utilisateurs, qui l’ont pourtant vue disparaître sous leurs yeux au bout de quelques heures.

Le témoignage le plus précieux et le plus informatif sur la nouvelle section de TikTok est un écran enregistré et partagé en ligne par l’utilisateur de Twitter Lenka Koppova. Dans l’image partagée, il est possible de voir une boîte de dialogue d’introduction dans laquelle la plate-forme présente brièvement l’arrivée de la nouveauté, la décrivant comme une section où « parcourir une série de vidéos amusantes et utiles sur la science, l’art, la cuisine et bien plus encore ». Le bouton « Démarrer l’apprentissage » qui ferme la fenêtre vous amène vraisemblablement à la nouvelle section, qui semble également accessible en tant que alternative aux cartes classiques Seguiti e Per Te présent depuis l’ouverture de l’application.

La raison pour laquelle la nouveauté a été remarquée par peu de gens et a disparu en quelques heures est presque certainement parce qu’il s’agit d’un changement de phase de test par les développeurs eux-mêmes, qui voudront peut-être mesurer son approbation avant de l’introduire officiellement. Comme cela a été décrit en fait, la nouvelle section Apprendre ou Apprendre pourrait être configurée comme une destination de premier plan parmi ceux de l’application, et certainement pas en tant que fonctionnalité secondaire.

Les vidéos qui pourraient se retrouver dans la nouvelle section ne manquent en fait pas encore aujourd’hui: de nombreux utilisateurs ont maintenant décidé d’utiliser TikTok pour diffuser des tutoriels et des vidéos informatives. En activant un espace explicitement dédié à ce type de contenu, les nouveaux auteurs pourraient cependant se tourner vers la plateforme pour les publier, attirant à leur tour une nouvelle audience et augmentant à la fois le nombre d’utilisateurs de TikTok et le temps passé par chacun au sein de l’application.