Une seconde vie pour l’Observatoire d’Arecibo: Porto Rico a alloué 8 millions de dollars pour étudier comment le reconstruire

Début décembre, des nouvelles ont choqué la science et l’observation astronomique: le grand observatoire d’Arecibo n’en pouvait plus et s’est effondré en raison de l’effondrement de sa plate-forme de 900 tonnes. Une future démolition avait déjà été annoncée des semaines auparavant par la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, mais malgré cela, la nouvelle était dramatique.

En raison de cette annonce précédente, la réaction au moment de l’effondrement a été de considérer le centre historique comme perdu, après des décennies de contributions précieuses. Cependant, Wanda Vázquez Garced, gouverneur de Porto Rico, a approuvé ces jours-ci un budget de 8 millions de dollars à travers un décret visant à enlever les décombres causés par l’effondrement de la plateforme et à étudier comment reconstruire le grand Observatoire.

Arecibo est déjà un quartier historique

Le décret exécutif a servi deux objectifs. D’abord pour fixer l’objectif de la reconstruction et de la refonte du radiotélescope, et deuxièmement, symboliquement, de faire du lieu une zone historique. C’est ainsi que Vázquez Garced a évoqué l’avenir de cet observatoire malheureux:

« Le gouvernement de Porto Rico est convaincu que l’effondrement du radiotélescope est une excellente occasion de le repenser, en tenant compte des leçons apprises et des recommandations de la communauté scientifique pour le rendre pertinent pendant des décennies. »

En d’autres termes, à cette époque, le projet va au-delà de faire du site un lieu de pèlerinage touristique, mais veut plutôt l’adapter aux nouveaux temps et le reconstruire en lui donnant une modernité qui le rend beaucoup plus durable à leur retour à l’activité. Ceci est en contradiction avec le projet de démantèlement initial, mais est conforme à ce que le Congrès américain lui-même a demandé en parallèle à la NSF pour qu’une étude soit menée en 60 jours, capable de quantifier «les causes et l’étendue des dommages» ainsi que le «plan pour enlever les restes d’une manière sûre et respectueuse de l’environnement. «

Le pire n’est pas là, car le Congrès parle également « d’un processus pour déterminer s’il faut mettre en place une technologie similaire, ainsi que les coûts associés estimés ». C’est La reconstruction a deux voies ouvertes qui, oui, dépendent toujours d’études de faisabilité et de coûts.

L’année dernière, la membre du Congrès Jenniffer González a annoncé un budget de 12,3 millions de dollars pour Arecibo, provenant de crédits supplémentaires pour les catastrophes. Selon l’Observatoire d’Arecibo, 4 millions ont été utilisés et le reste n’a pas encore été dépensé. En tout cas, ce jeu et les 8 millions de cette semaine il serait trop court pour un processus de reconstruction complet, estimé à plus de 300 millions de dollars.

Via | Microsiervos, mixx.io