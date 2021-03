Une scène finale de WandaVision avait tellement effrayé Paul Bettany qu’il ne pouvait pas apprendre ses lignes

Il y a SPOILERS à venir, alors procédez avec prudence. Combattre son propre clone est une tradition séculaire dans les histoires de super-héros. Christopher Reeve l’a fait en Superman III, Chris Evans l’a fait en Avengers: Fin de partie. Et maintenant, Paul Bettany a fait la même chose que deux versions différentes de l’Android Vision dans le dernier épisode de WandaVision. Dans une récente interview, Bettany a admis qu’il avait peur de filmer ses scènes comme les deux Vision (s).

« Pour différencier les deux personnages d’une manière qui ne semble pas seulement superficielle … Je veux dire, bien sûr, l’un est violet et l’autre est blanc, alors vous avez ça pour vous. Mais je voulais [The Vision] être familier et en même temps intimidant. Et pour une raison quelconque, j’ai été vraiment intimidé par l’idée. Je n’arrêtais pas de m’en occuper parce que je savais que nous ne le tournions que plus tard. Je laissais quelques idées percoler parce qu’il a un arc très rapide pour savoir où la Vision doit aller. Il a un grand tour à faire. J’en avais vraiment peur! «

Dans l’avant-dernier épisode de WandaVision, il a été révélé que la vision que le public avait vue dans la série jusqu’à présent était en fait un nouvel être créé entièrement à partir de zéro par Wanda en utilisant sa magie. Le corps de la vraie Vision qui était mort en Avengers: Fin de partie était sous la garde de SWORD, qui a utilisé un peu de magie de Westview pour ramener le corps à la vie en tant que White Vision.

Naturellement, cela a mis en place une confrontation épique entre les deux super-héros Android dans le dernier épisode de WandaVision, alors que les deux essayaient de régler leurs différends via le poinçonnage, également une tradition séculaire dans les bandes dessinées de super-héros. Selon Paul Bettany, apprendre à jouer un combat dans lequel il jouait les deux adversaires, était une entreprise délicate qui nécessitait un travail en étroite collaboration avec son doublé, Adam Lytle.

« Je dois apprendre [Adam’s] côté du combat. Il faudrait qu’il apprenne mon côté, puis nous échangerions. C’était très déroutant. Et puis c’était vraiment déroutant avec le – je ne sais pas que ça doit être une scène de dialogue de trois, quatre pages, qui est [a lot]. Nous avons eu cette énorme scène ensemble. Je n’ai pas pu l’apprendre. Je suis doué pour apprendre les lignes. Je n’ai pas pu apprendre. Et puis j’ai réalisé: ‘Oh, j’essaie d’apprendre les deux choses à la fois.’ «

Maintenant que WandaVision est terminé, les fans se demandent ce que le prochain chapitre du MCU réserve à Wanda Maximoff, désormais officiellement baptisée The Scarlet Witch and Vision. Pour l’instant, regardez tous les épisodes de WandaVision une fois de plus pourrait apporter du réconfort aux fans et aider à faire avancer les choses jusqu’à Loki fait ses débuts sur Disney + dans les prochains jours.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Cette histoire est née sur Marvel.com.

