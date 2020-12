Une ruée vers l’or lunaire pourrait créer un conflit sur le terrain si nous n’agissons pas maintenant

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Tony Milligan, Chercheur senior en éthique avec le projet Cosmological Visionaries, King’s College London

Quand il s’agit de la lune, tout le monde veut les mêmes choses. Pas dans le sens d’avoir des objectifs partagés, mais dans le sens où tous les acteurs ciblent les mêmes sites stratégiques – agences étatiques et secteur privé. C’est parce que, que vous souhaitiez faire de la science ou gagner de l’argent, vous aurez besoin de choses comme l’eau et la lumière.

De nombreux pays et entreprises privées ont des projets ambitieux pour explorer ou exploiter la lune. Ce ne sera pas à un moment éloigné mais bientôt – même dans cette décennie. Comme nous l’avons indiqué dans notre récent article, publié dans les Transactions of the Royal Society, cela suscitera des tensions sur le terrain à moins que nous ne trouvions des moyens de gérer la situation de manière imminente.

Jusqu’à présent, une grande partie du débat autour de l’exploration et de l’exploitation de la lune s’est concentrée sur les tensions dans l’espace entre les agences d’État et le secteur privé. Mais comme nous le voyons, le défi pressant découle de ressources stratégiques limitées.

Des sites importants pour la science sont également importants pour la construction d’infrastructures par des agences d’État ou des utilisateurs commerciaux. Ces sites comprennent des «pics de lumière éternelle» (où la lumière du soleil est presque constante, et donc l’accès à l’électricité) et des cratères ombragés en permanence dans les régions polaires, où il y a de la glace d’eau. Chacun est rare, et la combinaison des deux – la glace sur le fond du cratère et un étroit pic de lumière éternelle sur le bord du cratère – est une cible prisée pour différents joueurs. Mais ils ne se produisent que dans les régions polaires, plutôt que sur les sites équatoriaux ciblés par le programme Apollo dans les années 1960 et 1970.

Le récent atterrissage réussi de Chang’e 5 par la Chine visait un site d’atterrissage relativement lisse sur le côté lunaire, mais il fait partie d’un programme plus vaste et échelonné qui devrait ramener l’agence spatiale chinoise au pôle sud lunaire d’ici 2024.

L’Inde a essayé une route polaire plus directe, avec son atterrisseur Chandrayaan-2 raté qui s’est écrasé dans la même région en 2019. Le russe Roscosmos, en collaboration avec l’Agence spatiale européenne, cible également la région polaire sud pour des atterrissages fin 2021 et, en 2023. , au cratère Boguslavsky, comme mission d’essai. Ensuite, Roscosmos visera le bassin d’Aitken dans la même région en 2022 pour prospecter de l’eau dans des zones ombragées en permanence. Un certain nombre de sociétés privées ont également des plans ambitieux pour extraire la Lune des ressources.

Les ressources stratégiques qui ne sont pas dans les régions polaires ont tendance à être concentrées plutôt que réparties uniformément. Le thorium et l’uranium, qui pourraient être utilisés comme combustible radioactif, se retrouvent ensemble dans 34 régions qui sont des zones de moins de 80 km de large. Le fer résultant des impacts d’astéroïdes peut être trouvé dans des territoires plus larges, allant de 30 à 300 kilomètres de diamètre, mais il n’y a qu’une vingtaine de ces zones.

Et puis il y a l’affiche des ressources lunaires, extraite dans des dizaines de films de science-fiction: Hélium-3, pour la fusion nucléaire. Semé par le soleil dans la roche poudreuse concassée de la surface lunaire, il est présent dans de larges zones à travers la lune, mais les concentrations les plus élevées se trouvent dans seulement huit régions environ, toutes relativement petites (moins de 50 km de diamètre).

Ces matériaux intéresseront à la fois ceux qui tenteront d’établir une infrastructure sur la lune et cibleront plus tard Mars ainsi que l’exploitation commerciale (exploitation minière) ou la science – par exemple la création de réseaux télescopiques sur la face lunaire éloignée, loin du bruit croissant de communications humaines.

Comment donc traiter le problème? Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique (1967) stipule que «l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique se feront dans l’intérêt et dans l’intérêt de tous les pays et appartiendront à toute l’humanité». Les États ne peuvent pas revendiquer des parties de la lune comme propriété, mais ils peuvent toujours les utiliser. Où cela laisse les conflits et l’extraction par des entreprises privées n’est pas clair.

Les successeurs proposés au traitement, tels que l’Accord de la Lune (1979), sont considérés comme trop restrictifs, nécessitant un cadre formel de lois et un régime réglementaire international ambitieux. L’accord n’a pas réussi à gagner le soutien des principaux acteurs, notamment les États-Unis, la Russie et la Chine. Des mesures plus récentes, telles que les accords Artemis – un ensemble de directives entourant le programme Artemis pour l’exploration de la lune en équipage – sont perçues comme fortement liées au programme américain.

Illustration d’un artiste d’une base lunaire avec équipage. La découverte récente de glace d’eau sur la surface lunaire pourrait aider à faire de telles visions une réalité, selon les chercheurs. (Crédit d’image: ESA / Foster + Partners)

Dans le pire des cas, ce manque de cadre pourrait conduire à des tensions accrues sur Terre. Mais cela pourrait également créer une duplication inutile de l’infrastructure, chacun construisant ses propres équipements. Cela entraînerait une hausse des coûts pour les organisations individuelles, qu’elles auraient alors des raisons d’essayer de récupérer de manière à compromettre les possibilités de science et l’héritage que nous laissons aux générations futures.

Les voies à suivre

Notre meilleure réponse initiale peut être modeste, s’inspirant de sites négligés sur Terre. Les petits bassins de ressources terrestres, tels que les lacs bordés par plusieurs villages, ou les stocks de poissons sont souvent gérés par des approches développées localement par les principaux acteurs impliqués.

Celles-ci suggèrent qu’une première étape vers la gouvernance des ressources lunaires sera de créer un accord entre les utilisateurs. Cela devrait se concentrer sur la nature des ressources en jeu, la manière dont leurs avantages devraient être répartis et, surtout, les pires scénarios qu’ils cherchent à éviter. Par exemple, les acteurs devront probablement décider si les pics de lumière éternelle doivent être gérés comme une parcelle de biens immobiliers de grande valeur ou comme un volume de production d’énergie à partager. Il peut également valoir la peine de décider au cas par cas.

Un autre défi consistera à favoriser le respect des dispositions de gouvernance qui sont élaborées. À cette fin, les utilisateurs lunaires seraient bien avisés de construire des installations partagées, telles que des installations d’atterrissage et d’approvisionnement, pour fonctionner comme des carottes qui peuvent être dissimulées aux acteurs qui se comportent mal. De telles solutions partielles seront difficiles à ajouter après qu’un pays ou une entreprise ait effectué des investissements irréversibles dans la conception de missions. De toute évidence, le moment est venu de concevoir ces approches.

