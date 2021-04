Une Rolls-Royce Phantom Oribe unique révélée, comprend des éléments sur mesure de Hermes

30 avr.2021 19:09:05 IST

Rolls-Royce Motor Cars a pris les enveloppes de sa dernière création unique. Œuvre de sa division de personnalisation super-exclusive Bespoke, la Rolls Royce Phantom Oribe a été conçue en collaboration avec la marque de luxe parisienne Hermes. Le Phantom Oribe a été commandé par Yusaku Maezawa, un entrepreneur japonais, collectionneur d’art et passionné de supercars, souhaitait que son Phantom soit construit autour du thème du voyage aérien privé. Pour le Phantom Oribe, Rolls-Royce a créé une nuance unique de vert Oribe pour la palette de couleurs bicolore vert et blanc crème.

La teinte verte a été recréée à partir de la céramique japonaise Oribe du XVIe siècle dont Maezawa est un collectionneur. Rolls-Royce continuera même à fournir cette teinte pour le jet privé avec lequel le propriétaire souhaite associer ce Phantom.

Ce thème d’articles Oribe est reproduit à l’intérieur avec l’aide d’Hermès. Les points de contact comme le volant, les poignées de porte, le sélecteur de vitesse et les commandes de climatisation rotatives sont tous en cuir Hermes Enea Green. Ce matériau est également utilisé dans toute la voiture – sur le tableau de bord supérieur, les montants de porte et l’étagère à colis. Dans une mesure de l’attention aux détails dans cette construction, ce cuir recouvre également la boîte à gants et le coffre, la console centrale et même l’armoire à champagne refroidie. Hermès utilise son expertise pour créer ces éléments en utilisant des techniques employées à l’origine par les maîtres selliers.

Le cuir est complété par des boiseries de haute qualité. Les boîtiers d’enceintes en bois sont parfaitement intégrés dans les garnitures en bois de noyer à pores ouverts des portes. Le matériau est également utilisé sur la console centrale, les accoudoirs arrière et les tables pliables. Les touches finales de la garniture et du rembourrage sont les passepoils Hermès sur les coussins et les fauteuils inclinables, les accents blancs et les tapis de sol en laine d’agneau assortis.

La pièce de résistance de la cabine est l’œuvre d’art réalisée par Hermès pour la Phantom’s Gallery, le boîtier qui présente des pièces commandées par le propriétaire devant le siège passager avant. Ici, un dessin de l’artiste et illustrateur français Pierre Peron a été utilisé avec des motifs de chevaux Hermès et recréé sur un panneau de noyer à pores ouverts.

La Rolls-Royce Phantom Oribe est la dernière d’une longue tradition d’œuvres entièrement fabriquées à la main et entièrement personnalisées de la marque pour les propriétaires qui ne veulent tout simplement pas être vus dans un autre Phantom.

