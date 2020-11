Une restauration bâclée laisse une statue espagnole ressemblant à une tête de pomme de terre confuse

Est-ce … une statue qui a fondu sous la chaleur? Forky de « Toy Story 4? » Une figurine d’argile fabriquée par un enfant d’âge préscolaire? Le président Donald Trump?

Dans une autre restauration extraordinaire qui a mal tourné, une statue espagnole du XXe siècle d’une femme souriante à côté d’un troupeau de bétail s’est transformée en une masse d’apparence légèrement confuse avec de grands trous pour les yeux, un nez boutonné et une bouche grimaçante.

La statue autrefois élégante, dévoilée pour la première fois en 1923, est sculptée sur le devant d’une banque dans la ville nord de Palencia, selon The Art Newspaper. Maintenant, les gens ont comparé la statue restaurée à une «pomme de terre» et au président Donald Trump, selon The Art Newspaper.

« Cela ressemble à la tête d’un personnage de dessin animé », a déclaré Antonio Guzmán Capel, un artiste qui a d’abord souligné la restauration bâclée, dans un message Facebook. « Je suis sûr que celui qui l’a fait a été payé pour cela », a déclaré Capel. » Mais le crime le plus grave a été commis par la personne qui l’a commandé et a ensuite tenté de continuer comme si de rien n’était. «

Cette statue n’est qu’une parmi une longue lignée d’efforts de restauration bâclés en Espagne. En 2012, un membre d’église de 81 ans a repeint une fresque du XIXe siècle de Jésus qui a fini par ressembler à un singe et a gagné le surnom de «Monkey Christ», selon NPR.

En 2018, un restaurateur amateur a peint une statue en bois espagnole du XVe siècle de la Vierge Marie, de Sainte Anne et de l’enfant Jésus dans des couleurs néon, selon NPR. Au début de cette année, un restaurateur de meubles a transformé une copie d’un célèbre tableau de la «conception immaculée» de la Vierge Marie de l’artiste espagnol du XVIIe siècle Bartolomé Esteban Murillo en un désordre taché et méconnaissable, a rapporté 45Secondes.fr.

Les experts en conservation continuent de réclamer des réglementations plus strictes pour les restaurations. Ceci n’est « PAS une restauration professionnelle », l’Association professionnelle espagnole des restaurateurs et restaurateurs écrit sur Twitter.

<< Restaurer ce n'est pas réparer, les interventions sérieuses doivent suivre des critères, qui sont internationalement approuvés, ainsi que ceux appliqués par l'IPCE [the Spanish Cultural Heritage Institute], et d'autres entités accréditées qui existent en Espagne, "le conservateur valencien Illanos Argudo, écrit sur Twitter, A rapporté The Art Newspaper.

