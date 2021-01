Une réserve de pièces d’or de la fin du Moyen Âge découverte dans une ferme en Hongrie

Au 16ème siècle, une attaque de l’Empire ottoman a peut-être incité des Hongrois paniqués à enterrer une réserve de pièces d’argent et d’or de valeur. Maintenant, les archéologues ont découvert ce trésor enfoui dans une ferme moderne en Hongrie.

En 2019, des archéologues ont découvert 150 pièces de monnaie anciennes à Újlengyel, un village hongrois situé à environ 50 kilomètres au sud-est de Budapest. Stimulés par cette découverte et équipés de détecteurs de métaux, les archéologues sont revenus sur le site fin décembre 2020 à la recherche d’autres trésors, selon un post Facebook du musée Ferenczy en Hongrie.

Balázs Nagy, le numismate du musée, ou expert en pièces de monnaie, a dirigé l’expédition de deux jours, avec l’aide de bénévoles de l’Association archéologique communautaire. Sur une colline voisine, les archéologues ont creusé dans un petit puits et ont mis au jour un navire qui a été brisé en deux, probablement à cause du labour, selon un communiqué. Le navire contenait à l’origine des milliers de pièces de monnaie anciennes qui ont été trouvées éparpillées autour du puits.

La collection de pièces nouvellement découverte se composait de près de 7000 pièces en argent et quatre pièces d’or, selon le post. Au moment où les pièces ont probablement été enterrées, vers 1520, elles auraient valu assez pour acheter sept chevaux; et selon les normes d’aujourd’hui, ils suffiraient à acheter une voiture de luxe, selon le post. La pièce la plus ancienne est un denier en argent, ou une pièce d’argent romaine de l’empereur romain Lucius Verus, qui a régné de 161 après JC à 169 après JC. Les pièces les plus récentes du trésor datent de l’époque de Louis II, qui régna sur la Hongrie et la Bohême de 1516 à 1526. .

Les quatre pièces d’or, qui ont été émises sous le règne de Matthias I, roi de Hongrie de 1458 à 1490, étaient cachées sous un tissu dans la doublure du navire, selon le communiqué. Parmi les autres découvertes figuraient une pièce rare émise par le pape Pie qui a régné de 1458 à 1464 et des pièces en argent émises sous les règnes de plusieurs autres souverains des XVe et XVIe siècles.

On ne sait pas pourquoi les gens ont enterré ces pièces, mais les archéologues émettent l’hypothèse que les Hongrois les auraient peut-être enterrés lors d’une attaque de l’Empire ottoman en 1526.

« Les trésors de cette ampleur liés à la dévastation turque suite à la bataille de Mohács sont rares en Hongrie », selon le post Facebook. (L’Empire ottoman, dirigé par Soliman le Magnifique, a vaincu la Hongrie et ses alliés dans la bataille de Mohács le 29 août 1526; cette bataille a marqué la fin de la monarchie hongroise et a ouvert la voie à la domination turque et habsbourgeoise de la région, selon Britannica .)

Le musée envisage de continuer à explorer ce site à la recherche d’autres trésors historiques.

