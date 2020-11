Une rénovation sublime: nous analysons la folie au Black Fair, nouveau pour Hearthstone

Après Cendres de l’Outreterre Oui Académie Scholomance étaient en charge de dynamiser le méta-jeu de Foyer tout au long de l’année, c’est au tour de Folie à la foire noire, sa nouvelle expansion, pour être le protagoniste. L’Année du Phénix a été de grande qualité et, depuis Tempête De Neige, Ils ont l’intention de terminer en beauté grâce à leur nouvel ajout de contenu, qui intégrera non seulement les mécanismes habituels et les cartes inédites, mais apportera également certaines des modifications les plus substantielles que le titre a reçues dans son histoire. La folie à la foire noire est, sans aucun doute, une rénovation exceptionnelle qui marquera une étape importante dans la livraison.

Quoi de neuf dans la taverne?

En accord avec ce qui précède, la principale distinction qui existe entre Folie à la foire noire et ses prédécesseurs, c’est qu’au lieu d’ajouter «simplement» un nouveau mot-clé et plus de lettres, il a intégré une quantité considérable d’éléments complètement nouveaux. Les premiers et les plus notables sont, sans aucun doute, le système de quête et de récompense mis à jour Oui Duels, un mode de jeu sans précédent. Grâce à ces deux variables, le développeur a pu étendre la capacité Foyer doit divertir, étant que le titre semble plus frais que jamais dans sa vie.

Pour sa part, il est impératif de mentionner que l’œuvre a désormais une comparaison avec l’habituel Pass de combat repéré dans des produits comme Fortnite Oui Warzone. Sous le nom de ‘Carte des récompenses‘, les utilisateurs ont accès à un nouveau système de missions quotidiennes et hebdomadaires qui leur permettront de progresser, obtenir des avantages sous forme de packages, or et même légendaire. Même si vous souhaitez investir l’argent nécessaire, cette progression impliquera de tout nouveaux cadres de héros très étonnants, donc finalement Tempête De Neige a résolu simultanément deux des critiques les plus courantes: manque de réelles incitations à jouer et personnalisation des personnages faibles.

De même, un système de réalisation qui nous invitent à des objectifs généraux tels que l’accomplissement d’un certain nombre de missions hebdomadaires et des objectifs spécifiques tels que l’utilisation d’une carte particulière, la victoire d’affrontements en Arena -un mode de jeu qui devrait se relancer grâce à ce modèle– soit atteindre un certain nombre de victoires en Duels avec une certaine classe. Ces réalisations apportent à la fois des points pour le développement de la carte des récompenses et des packs de cartes et d’autres éléments, également conformes à un système social également renouvelé qui nous donne l’opportunité de voir et de partager nos statistiques.

Pour ce qui est de Duels se réfère, c’est une modalité innovante qui combine la structure de l’arène, le jeu construit et la classification des champs de bataille, devenir l’une des intégrations les plus pertinentes et de qualité de toute l’expansion. L’agencement de nouveaux pouvoirs de héros, de cartes et de capacités passives spéciales et de decks avec des ensembles de cartes qui fusionnent les extensions actuelles avec celles déjà hors rotation créent un mode qui, contrairement au jeu traditionnel, est capable d’offrir des affrontements incroyables. , d’autant plus qu’il embrasse pleinement une formule où le plafond de puissance de chaque carte et de chaque interaction est tellement plus élevé.

Fondamentalement Foyer a décidé d’adapter la philosophie à succès du multijoueur contemporain à sa proposition; une transformation que la communauté attendait depuis très, très longtemps. De pair avec le jeu classé, les champs de bataille, les duels et le système de récompenses actuel, nous n’avons peut-être pas tort de dire que jamais dans l’histoire du multijoueur il n’y a eu autant de raisons convaincantes d’en profiter. Mieux encore, la pléthore d’inclusions n’a pas inhibé Équipe 5 pour intégrer un nouveau jeu de cartes qui, comme ses prédécesseurs, fonctionne de manière phénoménale.

Bienvenue, vieux dieux

Au fur et à mesure que vous lisez, les Old Gods, qui ont déjà joué dans l’une des extensions les plus mémorables du passé, sont de retour. Une fois de plus, C’Thun, N’Zoth, Y’Shaarj Oui Yogg-Saron Ils se présentent sous la forme de cartes légendaires autour desquelles toutes les classes peuvent construire des decks entiers, et les archétypes sont, pour ainsi dire, certainement divertissants. Ce dernier, il faut le noter, est également dû à la nouvelle mécanique, la corruption, qui permet de faire des jeux de pouvoir d’une ampleur choquante; contrairement à Cendres de l’Outreterre Oui Académie Scholomance, Madness at Feria Negra mise sur un méta-jeu plus axé sur le contrôle que sur le tempo ou l’aggro.

Et, tout comme les anciens dieux sont de retour, nous pouvons également entrevoir le retour d’archétypes emblématiques tels que Hunter of Last Breaths, Priest of Resurrection, Wizard of Secrets et plus, mais avec des rénovations qui apparaissent. un équilibre idéal entre nostalgie et fraîcheur. Bien sûr, comme cela est courant au début de chaque extension, la communauté est toujours en train de concevoir et d’imaginer les meilleurs decks et combinaisons, mais les premières barres d’expérimentation ont déjà donné des croquis de ce à quoi ressemblera le méta-jeu dans le futur. Cependant, on peut déjà prévoir que, suivant dans le sillage jusqu’à présent établi dans l’Année du Phénix, ce sera magistral.

Madness at the Black Fair, la touche finale de la meilleure année de l’histoire de Hearthstone?

Il est axiomatique de faire en sorte qu’une note comme « la meilleure année de l’histoire de Foyer‘est subjective et correspond donc au jugement de chaque joueur. Cependant, à la fin de la journée, il est impératif de défendre Madness at the Black Fair comme l’une des extensions les plus pertinentes dans la trajectoire du titre de la carte, d’autant plus qu’il a été chargé de sortir le jeu vidéo de sa zone de confort statique. Maintenant, il y a plus de raisons d’accéder à la taverne tous les jours et il y a plus d’options de jeu qui vont au-delà de la construction traditionnelle, mais les clés incontournables de l’œuvre sont conservées, comme son excellence audiovisuelle et sa créativité lors de la conception de nouveaux exemplaires.

La conclusion est donc que l’Année du Phénix n’aurait pas pu trouver un meilleur protagoniste pour son aboutissement et, par conséquent, Hearthstone a réussi à se placer sur le point le plus élevé de ses propres capacités. Même si cela a pris du temps Tempête De Neige Il rompt avec le confort offert par une proposition de base plus que solide mais finalement fatigante pour les plus assidus, renouvelant le titre au moment précis pour que l’attachement de sa population fidèle puisse renaître. Nous sommes donc avant l’expression la plus variée et ludique de la production, et avant le début d’une nouvelle période qui, nous croyons, marquera un avant et un après dans votre histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂