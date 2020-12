Une rare «  grande conjonction  » de Jupiter et de Saturne séduit les observateurs du ciel du monde entier

Beaucoup de gens attendaient avec impatience le lundi 21 décembre pour arriver pour plusieurs raisons. D’une part, lundi était le dernier solstice de 2020. Cela signifie que les habitants de l’hémisphère nord ont vécu le premier jour de l’hiver et que le solstice d’été est arrivé dans l’hémisphère sud. Deuxièmement, les deux plus grandes planètes du système solaire sont apparues dans une rare «grande conjonction» cette même nuit, capturant l’attention des gens à travers le monde.

Saturne et Jupiter sont distants de centaines de millions de kilomètres. Cependant, lundi, ils ont formé une ligne à travers l’espace avec la Terre, ce qui a fait apparaître les deux géantes gazeuses très proches l’une de l’autre dans le ciel du soir peu après le coucher du soleil.

Les observatoires et les passionnés d’observation du ciel du monde entier ont attentivement observé cette conjonction en raison de sa rareté. Saturne et Jupiter se rencontrent dans le ciel terrestre environ une fois tous les 20 ans, et certaines années, ils semblent plus proches l’un de l’autre que les autres années.

Des responsables de la NASA ont déclaré dans une vidéo d’observation du ciel du 2 décembre que les deux planètes devraient apparaître séparées par moins d’un centime d’épaisseur maintenues à bout de bras l’une de l’autre, soit un dixième de degré. Cette proximité dans le ciel ne s’est pas produite depuis environ 400 ans, et elle n’a pas été visible dans le ciel du soir (lorsque la lumière du soleil ne gêne pas la vue) depuis environ 800 ans.

Image 1 sur 6 Jupiter et Saturne convergent au-dessus d’un moulin à vent à Brill, en Angleterre, lors de la «grande conjonction» du 21 décembre 2020. (Crédit d’image: Jim Dyson / ) Image 2 sur 6 Jupiter et Saturne forment une « étoile de Noël » le 21 décembre 2020 sur cette photo prise depuis l’île de Ko Lipe en Thaïlande. (Crédit d’image: Mladen Antonov / AFP via ) Image 3 sur 6 Une vue de la «grande conjonction» de Jupiter et de Saturne, le 21 décembre 2020, vue de Burnsville, en Caroline du Nord. (Crédit d’image: Peter Zay / Agence Anadolu via ) Image 4 sur 6 Jupiter (à gauche) et Saturne (à droite) sont vus après le coucher du soleil au-dessus du lac Jordan lors de la «grande conjonction» le 21 décembre 2020, près de Chapel Hill, en Caroline du Nord. (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA) Image 5 sur 6 Jupiter (à gauche) et Saturne (à droite) sont vus après le coucher du soleil au-dessus du lac Jordan lors de la «grande conjonction» le 21 décembre 2020, près de Chapel Hill, en Caroline du Nord. (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA) Image 6 sur 6 Jupiter (à gauche) et Saturne (à droite) sont vus après le coucher du soleil au-dessus du lac Jordan pendant la «grande conjonction» le 21 décembre 2020 à Washington, DC (Crédit d’image: Aubrey Gemignani / NASA)

Les responsables des sites du nord du patrimoine mondial de l’UNESCO tels que le tombeau néolithique de Newgrange en Irlande et Stonehenge en Angleterre diffusent des flux en direct aujourd’hui, car ces structures ont été construites avec les solstices à l’esprit.

Le site de Newgrange, par exemple, dispose d’un passage et d’une chambre alignés avec le soleil levant les matins autour du solstice d’hiver. Le temps nuageux a obscurci le lever du soleil cette année, mais les présentations étaient néanmoins instructives.

Plusieurs webémissions ont été créées pour la grande conjonction. Le service de streaming céleste Slooh a organisé une webdiffusion en direct de la grande conjonction de lundi, animée par l’astronome Slooh Paul Cox. Alors que Slooh partageait ses vues sur la conjonction via plusieurs télescopes partenaires de Slooh à travers le monde, Cox a partagé ses sentiments sur combien il était incroyable de voir deux objets cosmiques si proches l’un de l’autre.

«Nous voyons souvent une comète lorsqu’elle passe devant un amas globulaire ou un objet du ciel profond, comme une galaxie ou une nébuleuse ou quelque chose comme ça… mais voir ces deux ensemble est un événement si rare», a-t-il déclaré.

Une vue télescopique de la «grande conjonction» de Jupiter (à gauche) et de Saturne (à droite) le 21 décembre 2020, vue de Burnsville, en Caroline du Nord. (Crédit d’image: Peter Zay / Agence Anadolu via )

L’astrophysicien Gianluca Masi, fondateur du Virtual Telescope Project, a diffusé des vues de la grande conjonction depuis son toit à Rome, en Italie. Dans sa webémission pour le projet de télescope virtuel, il a souligné que trois des lunes galiléennes – Callisto, Ganymède et Io – étaient visibles à gauche de Jupiter, et Europa à droite.

Le district universitaire de l’Observatoire astronomique de Bogota, en Colombie, a diffusé en direct la grande conjonction dans laquelle ils se sont connectés avec d’autres universités du pays. Ils ont commencé leur présentation en parlant des cultures autochtones qui ont construit des structures pour marquer le solstice. La webémission présentait également des vues en direct de différents télescopes. La proximité de la nation avec l’équateur signifiait que leur coucher de soleil et leur fenêtre de temps pour voir la conjonction se sont produits plus tard dans la journée que pour les observatoires nord-américains.

En Chine, le média d’État Xinhua a diffusé des vues de la conjonction depuis Pékin.

La grande conjonction 2020 était un régal rare, mais la vue de Saturne et de Jupiter dans le ciel sera encore meilleure dans 60 ans, selon Bob Berman, astronome Slooh.

« Nous n’aurons pas à attendre encore 800 ans: en fait, le prochain sera meilleur que ça. Ce sera le 15 mars 2080.… Ce sera tout aussi bien, voire meilleur que celui-ci. »

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.