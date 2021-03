Une raffinerie de pétrole indonésienne s’enflamme dans un immense brasier

Un incendie massif s’est déclaré dans l’une des plus grandes raffineries de pétrole d’Indonésie, créant un brasier et des panaches sombres de fumée et de vapeurs toxiques. Certains experts disent que la foudre aurait pu déclencher l’incendie et l’explosion.

Au moins 20 personnes ont été blessées, dont cinq sont en soins intensifs après avoir subi de graves brûlures, et environ 950 résidents locaux ont également été évacués de leurs maisons, selon la BBC . Trois personnes sont toujours portées disparues et une autre serait décédée d’une crise cardiaque au cours de l’événement traumatique, selon le Guardian .

L’incendie a commencé à 12 h 45, heure locale, le lundi 29 mars (13 h 45 HE le dimanche 28 mars) à la raffinerie de Balongan sur l’île de Java occidental; la raffinerie est capable de traiter 125 000 barils de pétrole brut par jour, dont la majeure partie est acheminée vers la capitale Jakarta à 225 kilomètres à l’ouest, selon . .

Les pompiers ont réussi à contenir l’incendie à seulement quatre des 72 unités de stockage d’essence sur le site et à empêcher l’enfer de se propager dans l’ensemble de l’installation, selon .. Mais le feu continue de brûler et de produire des nuages ​​denses de fumée noire.

La photo aérienne montre une épaisse fumée qui monte en raison d’un incendie à la raffinerie de pétrole de Pertamina à Balongan. (Crédit d’image: Muhammad AF / Anadolu Agency via Getty Images)

« La cause de l’incendie n’est pas connue avec certitude, mais au moment de l’incident, il pleuvait abondamment accompagné de la foudre », Pertamina – la compagnie pétrolière publique qui gère la raffinerie – dit dans un communiqué .

Cependant, la police locale soupçonne que de l’huile a pu s’échapper de l’un des réservoirs et a ensuite été enflammée par la foudre.

« Les premières informations que nous avons reçues indiquent qu’il y a eu une fuite dans l’usine », a déclaré à . Ahmad Dofiri, chef de la police de Java occidental. « Pendant que la fuite était traitée, la foudre a frappé. »

Les rapports des résidents évacués soutiennent également la théorie selon laquelle les fuites de pétrole pourraient avoir été enflammées par la foudre.

« Nous avons d’abord senti une forte odeur de carburant, si forte que mon nez me faisait mal », a déclaré une femme locale connue sous le nom de Susi à la chaîne d’information locale Metro TV, selon .. « Nous avons entendu des coups de foudre, tout à coup le ciel est devenu orange. »

Dès que les flammes seront complètement éteintes, les autorités locales commenceront une enquête complète pour déterminer comment l’incendie a commencé, selon Pertamina . La société a également déclaré que la raffinerie serait bientôt opérationnelle et a assuré au public qu’il n’y aurait pas de pénurie de pétrole dans le pays.

« Les principaux équipements de la raffinerie ne sont pas affectés », a déclaré à . Nicke Widyawati, PDG et directeur de Pertamina. « Nous espérons que l’usine pourra être à nouveau opérationnelle peu de temps après que nous ayons éteint le feu afin qu’il n’y ait aucune interruption de l’approvisionnement. »

