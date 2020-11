Une querelle off-air a conduit 1 étoile à quitter la série

Le 3 octobre 1960, Le spectacle Andy Griffith fait ses débuts sur CBS. Le spectacle était un spin-off de Le spectacle de Danny Thomas, mais il l’a bientôt éclipsé en popularité. Il durerait huit saisons, avec 159 épisodes filmés en noir et blanc et les 90 derniers en couleur. C’est devenu une image emblématique de la vie idyllique des petites villes.

Mais même dans la joyeuse ville de Mayberry, il y avait parfois des conflits dans les coulisses. Et pour un acteur, cela l’a amené à quitter la série pour de bon.

Le monde heureux de Mayberry

Andy Griffith, Ron Howard et Frances Bavier de «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

Le spectacle Andy Griffith a présenté Andy Griffith dans le rôle d’Andy Taylor, le shérif de la petite ville fictive de Mayberry, en Caroline du Nord. Le shérif Taylor était veuf, élevant son fils Opie (joué par Ron Howard) avec l’aide de sa tante Bee Taylor (Frances Bavier).

Son acolyte et adjoint était le maladroit Barney Fife, joué par Don Knotts.

Selon Biographie, les acteurs de la série semblaient s’amuser presque comme leurs fans appréciaient leur travail. Griffith était un farceur qui aimait taquiner ses camarades de casting et les faire rire. Il était connu pour avoir surpris Knotts réveillé quand il faisait une sieste, en laissant tomber une boîte métallique sur le sol.

Le reste de la distribution a renvoyé la blague ludique, prenant une fois l’un des mocassins de Griffith et le cachant, il a donc dû porter les chaussures de son personnage à la maison. Ils ont fait bronzer le mocassin et le lui ont présenté à la fin de la saison.

Le casting était proche, mais il y avait une amitié qui était spéciale.

Andy Griffith et Don Knotts

(LR) Don Knotts comme adjoint Barney Fife et Andy Griffith comme shérif Andy Taylor | Archives de photos CBS / Getty Images

Lorsque Knotts est arrivé pour le premier jour de tournage, il ne savait pas s’il serait dans l’un des épisodes suivants. Mais le producteur exécutif Sheldon Leonard a reconnu la chimie entre Knotts et Griffith, et à la fin de la journée, il lui a offert un contrat d’un an. Cela a rapidement été changé en un contrat de cinq ans, et Barney faisait officiellement partie intégrante de la série.

Closer Weekly rapporte que les Knotts et Griffith avaient beaucoup en commun, car ils venaient d’horizons similaires du Sud et ils sont devenus des amis proches. De plus, Griffith était un grand fan des talents comiques considérables de Knotts.

« Andy était le plus grand public du monde pour Don », a déclaré Howard, le fils à l’écran de Griffith. «Don avait littéralement Andy en larmes une fois par semaine.

Mais malgré l’amitié du couple, Knotts a finalement rencontré un problème avec la série qui n’a pas pu être surmonté.

Les différences de contrat sont devenues un problème

De gauche à droite: Don Knotts et Andy Griffith de «The Andy Griffith Show» | Collection d’écran argenté / Getty Images

Selon Fox, Griffith était le propriétaire de 50% de l’émission. Cela signifiait qu’il a récolté beaucoup de bénéfices lors de sa diffusion populaire à la télévision. Knotts, en revanche, ne touchait qu’un salaire. À la fin de son contrat de cinq ans, il a demandé une participation plus lucrative, mais il a été refusé. Et il a donc décidé qu’il était temps de passer à autre chose.

Malgré cela, l’amitié entre les deux stars est restée forte. Quand Griffith a pris le rôle principal sur Matlock, Knotts faisait parfois des apparitions en tant qu’invité, et ils appréciaient plus que jamais la compagnie de l’autre.

« Il clouait ses répliques sur la première ou la deuxième prise, puis faisait une petite gigue et faisait une blague », se souvient l’un des camarades de la distribution de Griffith. « Ils sont tombés dans cette routine consistant à chanter, rire et raconter des blagues. »

Malheureusement, Knotts est décédé d’une pneumonie en 2006. Griffith a pu être à ses côtés et il a dit qu’il avait eu la chance de lui dire qu’il l’aimait. Six ans plus tard, Griffith est mort d’une crise cardiaque. Mais bien que les deux acteurs talentueux soient partis, leur travail perdure. Les fans peuvent toujours profiter de leur amitié en les regardant se faire rire.