Une puissante publicité Google sur les grands-parents sourds rend les téléspectateurs des Oscars émus

Une publicité lors des Oscars 2021 a généré presque autant de buzz que certains des nominés.

Une publicité Google mettant en vedette deux grands-parents sourds utilisant diverses technologies pour communiquer au milieu de la pandémie a brisé le cœur de nombreux téléspectateurs.

En tant que CODA, ou «enfant d’adultes sourds», le googleur Tony a toujours partagé un lien unique avec ses parents. Mais lorsque la pandémie a forcé une distance physique entre eux, ils ont trouvé de nouvelles façons – et une nouvelle raison – de rester proches. 🤟 pic.twitter.com/ZPrauhIRbc – Google (@Google) 26 avril 2021

«En tant que CODA, ou« enfant d’adultes sourds », le googleur Tony a toujours partagé un lien unique avec ses parents», lit-on dans une légende qui accompagnait l’annonce lorsqu’elle était partagée sur Twitter. « Mais lorsque la pandémie a forcé une distance physique entre eux, ils ont trouvé de nouvelles façons – et une nouvelle raison – de rester proches. »

Dans la publicité Google, qui jouait plus comme un court métrage touchant, le narrateur a expliqué son expérience en grandissant en entendant avec des parents sourds. Il est ensuite passé à aujourd’hui, montrant que sans visioconférence, il serait tellement plus difficile pour sa famille de communiquer. Et c’est plus important que jamais car ses parents sont les grands-parents de son fils nouveau-né.

Twitter a décollé avec amour pour l’annonce déchirante.

« Jésus. Google. Donnez-leur un oscar pour cette publicité », un journaliste de MSNBC Sam Stein a écrit.

Écrivain senior Vulture Alex E. Jung a écrit, « pas cette meilleure image gagnante commerciale de google. »

« Merci beaucoup @Google d’avoir présenté cette histoire lors de la @ Oscars2021Live_ sur un CODA (Child of Deaf Adult), » une personne a tweeté. « J’ai vraiment adoré l’inclusion du petit-fils qui signait » plus « quand il mangeait. La langue des signes à son meilleur! #Google # Oscars2021 #inclusion. »

Un autre fan a ajouté, « Omg, je viens de pleurer en regardant cette publicité Google. #Oscars #Google #googlecommercial. »

C’était vraiment un magnifique rappel du pouvoir de la connexion et du fait que les familles sont de toutes formes, tailles et formes.

