Une puce 5G « cachée » dans les vaccins COVID ? C’est en fait une pédale de guitare…

Une nouvelle image virale sur les médias sociaux prétend être un diagramme montrant le fonctionnement interne d’une puce 5G qui a été insérée dans des vaccins contre les coronavirus – une partie d’une théorie de conspiration en ligne de longue date.

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.

In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea💡 pic.twitter.com/qXKnv7VVly

— Mario Fusco 🇪🇺 (@mariofusco) December 28, 2020