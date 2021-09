Une publicité sur Facebook a lancé la carrière de pilote et a décroché son rôle en un rien de temps

Jessica Hawkins avait pratiquement abandonné son rêve de devenir pilote de course jusqu’à ce qu’un ami la place sur une annonce sur les réseaux sociaux à la recherche de pilotes pour l’émission Fast and Furious Live.

Ils cherchaient une cascadeuse et ils en ont très certainement trouvé une en Jessica.

Depuis lors, elle a lancé sa carrière et pilote maintenant dans la série W – la série de courses exclusivement pour les femmes qui soutient la Formule 1.

De répondre à une publicité Facebook à la mélanger avec Lewis Hamilton et Daniel Craig… Pas mal du tout.

Elle a confié à Mirror Sport : « J’ai arrêté de courir quelques années avant la W Series uniquement parce que je n’avais plus de budget pour continuer mon aventure dans le sport automobile.

« À l’époque, il ne disait pas à quoi cela servait, mais j’ai juste pensé » je vais leur envoyer mon CV et voir ce qui se passe « .

« Il s’avère que c’était pour une émission intitulée Fast and Furious Live. Toutes les cascades qui étaient dans le film, nous les avons jouées en direct. »

« J’avais un peu de routine que je devais apprendre et lui montrer et une fois que je l’ai fait, j’ai baissé la fenêtre et Lee a dit » bienvenue dans l’équipe « , ce qui était incroyable à entendre.