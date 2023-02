Une publicité du Super Bowl sur un chien et l’amour de son propriétaire l’un pour l’autre vous fera fondre le cœur

Il n’y a rien de tel que l’amour entre un chien et son maître. Ce lien est pleinement exposé dans une publicité qui sera diffusée pendant le Super Bowl pour la société d’aliments pour animaux de compagnie The Farmer’s Dog.

La publicité de 60 secondes, intitulée « Forever », suit un chien, Bear, et sa propriétaire, Ava, qui est une jeune fille, à l’ouverture de la publicité.

« Je prendrai toujours soin de toi », murmure-t-elle au chiot.

Bear et Ava partagent un doux moment. Avec l’aimable autorisation du chien du fermier

Les téléspectateurs les voient ensuite traverser les hauts et les bas d’avoir un chien – courir dans la maison, jouer avec des jouets, se promener sous la pluie, faire du désordre à l’entrée de la maison et gambader sur une plage.

Le spot frappe le public dans les tripes quand Ava grandit et s’éloigne de chez elle. Elle embrasse Bear alors qu’elle part avant de revenir au moment où le chien est à ses côtés alors qu’elle se marie et a ensuite un enfant à elle.

Ava est allongée au lit avec son mari, leur bébé et Bear, tout en repensant à toutes leurs aventures ensemble.

Ava grandit et fonde sa propre famille, avec Bear toujours à ses côtés. Avec l’aimable autorisation du chien du fermier

« Rien n’a plus d’importance que plus d’années ensemble », lit un message à l’écran à la fin de la publicité.

« Ce spot est notre lettre d’amour aux chiens », a déclaré le co-fondateur et PDG de The Farmer’s Dog, Jonathan Regev, dans un communiqué de presse à propos de la publicité. « Cela incarne notre mission en tant qu’entreprise – tout ce que nous faisons consiste à aider les gens à donner à leurs chiens une vie pleine et saine. »

« Forever » marque la première publicité nationale du Super Bowl pour The Farmer’s Dog, qui a été fondé en 2014. Le spot sera diffusé le 12 février lors du Super Bowl 2023 entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Le jeu sera diffusé à 18 h 30 HE sur Fox.