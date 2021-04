Une publicité d’adoption brutalement honnête et hilarante pour «  Chihuahua démoniaque  » devient virale

Avez-vous déjà entendu parler d’un Chihuahua décrit comme un «enfant victorien hanté?» Et une « poupée Chucky dans le corps d’un chien? » Eh bien, maintenant vous l’avez!

Un tweet sur un «Chihuahua démoniaque» nommé Prancer qui est en adoption a disparu viral sur Twitter en raison de la description brutalement honnête écrite par son propriétaire d’accueil de ce que les adoptants potentiels pourraient attendre du chien.

« Je suis convaincu à ce stade qu’il n’est pas un vrai chien, mais plutôt un vaisseau pour un enfant victorien traumatisé qui hante maintenant notre maison. » Ligue d’adoption d’animaux de compagnie de la deuxième chance

Tyfanee Fortuna, l’actuel propriétaire d’accueil de Prancer, a partagé un message sur Facebook le 7 avril avec des photos et des vidéos du chiot de deux ans, essayant de trouver un moyen de rendre le chien attrayant pour les futurs propriétaires adoptifs.

«J’ai essayé ces derniers mois de publier ce chien pour adoption et de lui donner un son … agréable au goût», a-t-elle écrit. «Le problème est qu’il ne l’est tout simplement pas. Il n’y a pas un très grand marché pour les névrosés, la haine des hommes, la haine des animaux, les enfants haïssant les chiens qui ressemblent à des gremlins. Mais je dois croire qu’il y a quelqu’un pour Prancer, parce que je suis fatigué et ma famille aussi. Chaque jour, nous vivons dans les griffes de l’enfer démoniaque de Chihuahua qu’il a créé dans notre maison.

Fortuna a écrit que les autres propriétaires de Chihuahua comprendraient de quoi elle parlait, affirmant que Prancer incarnait le « mème Chihuahua qui les décrit comme étant à 50% de haine et à 50% de tremblement. »

«Si vous êtes déjà intriguée et horrifiée par le son de cet animal, attendez… il y a plus», a-t-elle ajouté. «Prancer est venu me voir obèse, vêtu d’un pull en cachemire, avec un œuf au bacon et du fromage fourré dans sa caisse avec lui. J’aurais dû savoir à ce moment-là que ce chien serait un problème.

Elle a expliqué que son ancien propriétaire était une femme âgée qui traitait Prancer comme s’il était un humain et ne le socialisait pas.

« Saupoudrez d’un peu de prédisposition génétique à être nerveux, et vous avez concocté un désordre névrotique, AKA Prancer », a-t-elle écrit. «Lors de sa première semaine, il était trop terrifié pour avoir une personnalité. Aussi horrible que cela puisse paraître, je l’aimais un peu mieux comme ça. Il était calme et s’est allongé sur le canapé. Cela n’a dérangé personne. J’étais excité de le voir sortir de sa coquille et devenir un vrai chien. Je suis convaincu à ce stade qu’il n’est pas un vrai chien, mais plutôt un vaisseau pour un enfant victorien traumatisé qui hante maintenant notre maison.

Elle a également fait une référence épique à « The Office » en termes de la façon dont Prancer s’entend avec les autres animaux. «Nous sommes quelque peu convenus qu’il est mal d’attaquer les autres animaux», a-t-elle expliqué. « Mais tu connais cet épisode de ‘The Office’ où Michael Scott murmure silencieusement » Je te tuerai « à Toby? C’est Prancer qui doit coexister à contrecœur avec tout le monde quand je suis là. »

Prancer a aussi un goût très spécifique chez l’homme en ce sens qu’il n’aime que les femmes, donc si vous avez un mari, « ne vous embêtez pas à postuler, sauf si vous le détestez ».

«Nous avons également mentionné aucun enfant pour Prancer. Je pense qu’à ce stade, vous pouvez imaginer pourquoi », a-t-elle ajouté. «Il n’a jamais été en présence d’un enfant, mais je peux déjà imaginer les bruits démoniaques et la fureur tremblante qui éclateraient de son corps s’il l’était. Prancer veut être votre unique enfant.

Malgré les bizarreries de Prancer, Fortuna a déclaré qu’il avait de bons traits, y compris sa loyauté et son penchant pour la camaraderie. Elle a écrit: «Il aime faire des promenades en voiture, il est domestique, il connaît quelques commandes de base, il est calme et non destructeur lorsqu’il est laissé seul à la maison, et même si nous l’appelons le visage de Bologne, il est plutôt mignon à regarder. à. Il «sourit» aussi quand il est excité. «

Fortuna comprend que Prancer pourrait être difficile à vendre et que « trouver quelqu’un qui veut une poupée Chucky dans le corps d’un chien est difficile. »

«Si vous avez toujours voulu que votre propre enfant victorien hanté soit dans le corps d’un petit chien qui déteste les hommes et les enfants, veuillez envoyer un courriel à [email protected]», a-t-elle écrit. « Oh, aussi il n’a que 2 ans et vivra probablement jusqu’à 21 ans par pure rancune, alors tenez-en compte si vous êtes intéressé. »

Prancer est disponible pour adoption par le biais de la Second Chance Pet Adoption League, située à Morris Plains, New Jersey. Même avec la description colorée de Prancer donnée par Fortuna, Stephanie Pearl, une représentante de la Deuxième Chance Pet Adoption League, a déclaré AUJOURD’HUI par e-mail qu’ils avaient eu des demandes de renseignements dans tout le pays pour des propriétaires potentiels souhaitant l’adopter après avoir partagé la publication de Fortuna sur leur page Facebook. , mais n’acceptent que les candidatures locales afin que l’adoptant potentiel puisse le rencontrer et établir une connexion.

«Nous avons eu beaucoup de gens charmants et bien intentionnés qui ont demandé, et nous espérons que chacun d’eux ira à son refuge local ou au sauvetage et ouvrira sa maison à un chien dans le besoin comme Prancer … enfin peut-être pas seulement comme Prancer, mais là sont tellement de chiens sans abri dans le besoin », a-t-elle écrit.

Pearl a déclaré que la Ligue d’adoption des animaux de compagnie de la deuxième chance se spécialise dans les «petits incompris», tout comme Prancer qui ont besoin de maisons spécifiques en raison de leurs peurs, du manque de socialisation et de formation, ainsi que de leur passé difficile. Elle dit également à quiconque cherche à adopter un nouvel ami canin dans sa famille, de ne pas négliger les «outsiders».

Prancer, le démon Chihuahua du New Jersey. Ligue d’adoption d’animaux de compagnie de la deuxième chance

« Peu importe la personnalité, la race, la taille, l’âge que vous recherchez, vous pouvez trouver votre partenaire dans un refuge ou sauver quelque part! » elle a écrit. «Et pensez à être une famille d’accueil! Prancer est seulement vivant, adoré et maintenant terriblement célèbre aujourd’hui parce que sa mère adoptive est intervenue et l’a sauvé pour l’empêcher d’être euthanasié ou emmené dans un refuge où son « attitude » unique, euh, n’a peut-être pas été comprise ou appréciée. . »

La personnalité unique de Prancer a fait fondre le cœur de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, qui se sont maintenant investies personnellement dans son parcours d’adoption et sont pensant toujours à lui après la publication virale.

«J’espère vraiment que le prancer le chihuahua trouvera sa maison pour toujours je t’aime doux prince diable», une personne tweeté.

Un autre utilisateur a écrit, « il suffit de lire l’annonce d’adoption pour Prancer le Chihuahua victorien hanté et je me suis presque étouffé avec mon thé. Quel régal. Quelqu’un adopte et aime ce chien. »