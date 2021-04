Une publication virale sur LinkedIn souligne la nécessité d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

C’était censé être un dimanche régulier pour Jonathon Frostick. Il a pris un café le matin, est allé au parc, a fait un peu de shopping et a déjeuné tard.

Puis à 16 heures, il a eu une crise cardiaque.

Dans un article sur LinkedIn devenu viral, Frostick dit qu’il n’a pas vu sa vie éclater devant ses yeux.

Au lieu de cela, il a pensé à quatre choses au moment de sa crise cardiaque:

1. Qu’il fallait que je rencontre son manager demain, donc ce n’était pas le moment opportun.

2. Comment garantirait-il le financement de X, c’est-à-dire des travaux.

3. Qu’il n’avait pas récemment mis à jour son testament.

4. Qu’il espérait que sa femme ne le trouverait pas mort.

Frostick travaille dans l’informatique pour HSBC au Royaume-Uni.

Il note qu’avant la pandémie, il avait un horaire de travail raisonnable. Il serait à la maison à 17 ou 18 heures et pourrait passer le reste de la journée à se détendre.

Mais maintenant, vivant dans un monde où les gens ont besoin de faire de la place pour travailler à la maison, les frontières entre les deux espaces sont floues.

Avec des horaires qui dépassent les heures de travail habituelles, il y a peu de temps pour passer du temps seul ou avec des êtres chers.

L’année dernière, l’augmentation du nombre de réunions Zoom a rendu plus pratique le travail à domicile.

Mais si certains affirment que les réunions en ligne peuvent contribuer à la productivité, d’autres affirment que cela peut faire le contraire.

Un article du San Diego Union Tribune explique comment Citigroup a introduit des «vendredis sans zoom» pour ses employés.

Dans l’article, la question était posée: les entreprises devraient-elles réduire les réunions Zoom?

Alors que Chris Van Gorder de Scripps Health a déclaré que les réunions Zoom ne sont pas nécessairement mauvaises, il déclare: «Je pense que les entreprises devraient promouvoir un équilibre sain entre le travail et la vie privée, encourager le personnel à prendre du temps pour se rafraîchir et mettre en place des programmes qui encouragent la santé et la vie privée. le bien-être. »

La publication virale de Frostick a touché une corde sensible chez de nombreuses personnes, obtenant plus de 200 000 likes, incitant les gens à comprendre l’importance des limites du travail, à se prioriser et à passer du temps en famille.

Après sa crise cardiaque, Frostick s’est fixé comme objectif de gagner plus de temps pour la vie et pas seulement de travailler. «Je ne passe plus toute la journée sur Zoom, je restructure mon approche du travail, je ne vais vraiment plus supporter aucune merde au travail – la vie est littéralement trop courte. Je perds 15 kg, je veux que chaque jour compte pour quelque chose au travail, sinon je change de rôle et je veux passer plus de temps avec ma famille.

Après que le message soit devenu viral, Frostick a écrit: « Je ne m’attendais pas à ce que ce message réponde au message qu’il a fait – mais je suis heureux car il a apparemment aidé beaucoup de gens. »

