Une probabilité de quarante pour cent que les températures mondiales moyennes dépassent la limite de 1,5 ° C fixée par l’Accord de Paris: OMM

28 mai 2021 10:24:25 IST

Il y a 40% de chances que le monde devienne si chaud au cours des cinq prochaines années qu’il repoussera temporairement la limite de température que l’accord de Paris sur le climat tente d’empêcher, ont déclaré des météorologues. Une nouvelle prévision de l’Organisation météorologique mondiale pour les prochaines années prédit également 90% de chances que le monde établisse un autre record pour l’année la plus chaude d’ici la fin de 2025 et que l’Atlantique continuera à brasser plus d’ouragans potentiellement dangereux qu’auparavant. .

Pour cette année, les météorologues disent que de grandes parties des terres de l’hémisphère nord seront 1,4 degrés (0,8 degrés Celsius) plus chaudes que les dernières décennies et que la sécheresse dans le sud-ouest des États-Unis se poursuivra.

L’accord de Paris sur le climat de 2015 s’est fixé comme objectif de maintenir le réchauffement à quelques dixièmes de degré à partir de maintenant. Le rapport indique qu’il y a 40% de chances qu’au moins une des cinq prochaines années soit supérieure de 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) à l’époque préindustrielle – le plus strict des deux objectifs de Paris. Le monde est déjà 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit) plus chaud que l’époque préindustrielle.

L’année dernière, le même groupe prévoyait 20% de chances que cela se produise.

Le doublement des chances est dû aux améliorations de la technologie qui montrent qu’elle s’est « en fait plus réchauffée que nous ne le pensions déjà », en particulier dans les régions polaires peu surveillées, a déclaré Leon Hermanson, un climatologue au Met Center du Royaume-Uni qui a aidé sur Les prévisions.

«C’est un avertissement que nous devons prendre des mesures énergiques», a déclaré Hermanson.

Le climatologue Michael Mann de l’Université d’État de Pennsylvanie, qui ne faisait pas partie du rapport, a déclaré qu’il était «presque certain» que le monde dépassera ce seuil de réchauffement de Paris au moins une fois dans les prochaines années. Mais il a dit qu’un ou deux ans au-dessus de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) n’est pas aussi inquiétant que lorsque la tendance générale des températures reste au-dessus de ce niveau.

Mann a déclaré que cela n’arriverait probablement pas avant des décennies et pourrait encore être évité.

