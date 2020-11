Une preuve périmée? Mazda MX-30 et Honda Jazz testées par Euro NCAP

Malgré un arrêt forcé dicté par la pandémie, Euro NCAP semble retrouver le rythme habituel de son activité. Après avoir déjà testé la Toyota Yaris et la Volkswagen ID.3 selon les protocoles de test les plus récents et les plus exigeants introduits cette année, il est temps pour le nouveau Mazda MX-30 et Honda Jazz mis à l’épreuve.

O Mazda MX-30 est la première voiture électrique de la marque japonaise, mais sous sa carrosserie alternative, nous trouvons les mêmes fondations que le CX-30, le modèle avec le meilleur résultat jamais réalisé dans la zone d’évaluation dédiée à la protection des occupants adultes, ayant atteint un 99% .

Bien que le MX-30 100% électrique soit plus lourd que le CX-30, ce qui pourrait affecter les résultats des tests – plus de masse, donc plus d’énergie à dissiper en cas de crash – et les tests sont désormais plus exigeants (que ce soit en sécurité passive ou active), le nouveau modèle Mazda a réussi à atteindre les cinq étoiles souhaitées.

La seule mise en garde par rapport aux tests MX-30 est qu’il existe des lacunes dans la fonctionnalité du système de freinage d’urgence autonome pour éviter les collisions avec des usagers vulnérables de la route (piétons, cyclistes). Le système MX-30 est incapable de détecter les piétons à l’arrière du véhicule, car il ne peut pas les détecter lorsque le véhicule tourne (par exemple, à une intersection).

Bonne nouvelle aussi pour le petit Honda Jazz. Désormais exclusivement hybride, le modèle le plus compact de la marque japonaise a également obtenu cinq étoiles aux tests Euro NCAP.

La quatrième génération de Jazz a été immensément renforcée en ce qui concerne les équipements de sécurité, certains sans précédent, comme l’airbag positionné entre les sièges avant. Et ils ont tous prouvé leur efficacité, Honda Jazz obtenant des scores élevés dans tous les domaines évalués.

Comme l’a prouvé la nouvelle Toyota Yaris il y a quelques mois lors de ces mêmes tests, il n’est pas nécessaire d’être grand dans le monde automobile pour garantir des niveaux de sécurité élevés. La nouvelle Honda Jazz renforce clairement l’argument.