Une preuve périmée? CUPRA Formentor et Polestar 2 testés par Euro NCAP

«Cela fait environ un an que Covid-19 est devenu une pandémie mondiale et l’industrie automobile a connu 12 mois difficiles. Les ventes ont chuté et les fabricants doivent trouver des moyens de réduire les coûts et de maximiser les profits. Euro NCAP est là pour garantir que la sécurité ne soit pas compromise, et il est gratifiant que ces deux marques la placent en tête de leurs agendas. Jusqu’à présent, la sécurité est au cœur des stratégies des fabricants et ils savent que c’est un domaine dans lequel les consommateurs n’accepteront pas une baisse des normes. «