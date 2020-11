Une poupée asiatique obtient un portrait impressionnant du roi Von tatoué sur sa main: LOOK

Après avoir taquiné qu’elle se faisait tatouer Von sur son visage, elle a décidé de placer son nouvel art corporel sur sa main.

Une semaine après la sortie de son premier album Bienvenue chez O’Block, King Von a été abattu devant un bar à chicha d’Atlanta. La mort choquante du rappeur montant de Chicago continue d’étonner la communauté du rap alors que les proches de Von pleurent sa mort et célèbrent sa vie. Alors que le système juridique tente de reconstituer ce qui s’est passé le soir où le roi Von a été assassiné dans l’espoir de rendre justice dans son cas, la petite amie de Von, Asian Doll, continue de se rendre sur ses comptes de médias sociaux pour commémorer l’homme qu’elle aimait. La semaine dernière, Asian Doll, ou Asian Da Brat, a déclaré qu’elle prévoyait de faire tatouer le roi Von sur son visage, mais il semble qu’elle ait choisi de se faire tatouer de l’encre ailleurs. La rappeuse a partagé son dernier art corporel sur sa story Instagram et son compte Twitter, et elle a choisi d’obtenir un portrait impressionnant de son défunt petit ami tatoué sur le dos de sa main. Asian Doll a partagé une vidéo montrant son nouveau tatouage en détail et elle est ravie de porter Von avec elle pour le reste de sa vie. «Know How We Rocking DAYVON», a-t-elle écrit dans la légende de son tweet. Elle a également ajouté que les gens critiquaient déjà son tatouage avant qu’il ne soit terminé. “Mon tatouage si brut que je n’ai même pas fini et mes amis sont déjà haten, mais dès que ma merde sera finie, ils finiront par être foutus.” Regardez les vidéos de la nouvelle encre d’Asian Doll et dites-nous ce que vous en pensez.