Une poupée asiatique nie les informations selon lesquelles elle se plaignait de ne pas avoir reçu de traitement pour Vanessa Bryant

La mort du rappeur King Von, 26 ans, continue de faire la une des journaux après avoir été impitoyablement abattu devant une discothèque d’Atlanta le mois dernier. Ses proches, ainsi que son public mondial de fans, continuent de pleurer sa perte, et la petite amie de Von, Asian Doll, l’a ouvertement pleuré publiquement. Depuis sa mort, Asian Doll, également connue sous le nom d’Asian Da Brat, s’est manifestée à plusieurs reprises pour réfuter les informations qu’elle prétend être fausses, et les dernières sont des déclarations qu’elle est accusée d’avoir fait à propos de Vanessa Bryant. Récemment, des gros titres ont fait surface indiquant que Asian Doll a déclaré qu’elle pensait que les gens ne la soutenaient pas à propos de la mort de Von comme ils l’ont fait avec Vanessa Bryant après la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère plus tôt cette année. Asian Doll n’a pas manqué un instant en se présentant pour dénoncer le rapport, déclarant qu’elle n’avait jamais rien dit de tel. « Sur ma maman, n’importe lequel d’entre vous qui croient cette merde sous les commentaires, mets-toi le cul aussi, parce que vous m’avez tous fait baiser », a déclaré le rappeur. « Je n’ai jamais dit quelque chose comme ça. Ce n’est pas possible – je vois un * gga juste là commenter – ce n’est pas possible! Jouer avec moi et merde. Je suis finna poursuivre … Finna être poursuivi. « Asian Doll a également récemment montré son tatouage portrait réaliste du visage du roi Von qu’elle avait sur la main. Découvrez son tatouage ci-dessus et son refus ci-dessous.