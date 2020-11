Une poupée asiatique casse le nouveau tatouage King Von qu’elle a promis

Asian Doll a dit qu’elle allait se faire tatouer son ex King Von mort sur son visage.

Au lieu de cela, elle a opté pour un tatouage à la main. Vérifiez-le.

Voici comment Asian Doll a décrit sa relation avec Von, qui a été tué plus tôt ce mois-ci lors d’une fusillade dans un parking de club. Von avait frappé Quando Rondo plus tôt et le gars de Rondo, Timothy Leeks, est vu sur la vidéo en train de tirer sur Von.