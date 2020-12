Une poupée asiatique appelle le roi par son « bébé papa » dans une photo de retour

Asian Doll continue de pleurer son ancien amant, King Von.

Cette année est tout simplement horrible. Le rap game et la culture hip hop ont subi d’innombrables pertes et nous ont tous laissés en deuil de leur talent artistique et de diverses contributions à nos vies. Seul le meurtre insensé du roi Von de la famille a eu lieu le mois dernier et son ex-petite amie Asian Doll a partagé son deuil avec nous tous. Les gens ont mentionné leur inquiétude pour Asian Doll quand elle s’est adressée aux réseaux sociaux pour montrer son appréciation pour Von, mais elle a dit aux fans qu’elle allait bien et qu’elle manquait de peu à sa meilleure amie. Elle a même mis fin à l’affirmation de DJ Akademiks selon laquelle elle pourrait être suicidaire après avoir tweeté: «Je vais bientôt aller quelque part et trouver la paix en moi, je ne peux pas arrêter d’y penser parce que je suis vraiment finna ……. ……aller. » Pour mémoire, Asian Doll n’envisage pas de se suicider, mais se contente de perdre soudainement un être cher. Sur Instagram, elle a partagé une photo d’elle, et Von a sous-titré «Me & My Mean Ass Baby Daddy». Si vous êtes fan d’Asian Doll, vous savez qu’elle a perdu deux enfants avec Von, ce qui pourrait expliquer la section des commentaires sous sa photo. Un intervenant a dit: « Bébé papa? » tandis qu’un autre défend Doll et écrit: «Ne commencez pas tous par« ce n’est pas ton bébé papa »,« tu n’es pas enceinte », elle a fait une fausse couche avec deux de ses enfants. C’est son bébé papa. » Pour Noël, Asian Doll a donné aux enfants de Von 7 mille dollars. Malgré les réactions négatives qu’elle a reçues d’Internet pour ne pas avoir eu de relation avec Von au moment de son décès, elle s’efforce de maintenir une relation avec la famille de Von. Nous souhaitons à Asian Doll tout le meilleur pendant ces temps difficiles. Rip King Von.