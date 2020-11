Une pluie de météores Leonid aura lieu ce mois-ci: quand et où regarder

Tendance FP16 nov.2020 16:06:00 IST

La pluie de météores Leonid, qui se produit chaque année à la mi-novembre, est considérée comme une pluie majeure, même si les taux de météores sont souvent aussi bas qu’environ 15 météores par heure. Les léonides voyagent à une vitesse d’environ 71 kilomètres par seconde et sont considérés comme l’un des météores les plus rapides du marché.

En 2020, la pluie de météores Leonid devrait culminer le matin du 17 novembre. La pluie se produit lorsque la Terre croise la trajectoire orbitale de la comète 55P / Tempel-Tuttle. Lorsque les débris cométaires pénètrent dans l’atmosphère terrestre et se vaporisent, on peut voir le Pluie de météores Leonid. En 2020, le croissant de lune croissant se couchera en début de soirée et avec un ciel sombre, on peut voir jusqu’à 10-15 météores par heure au sommet.

Où regarder:

Les parcs municipaux, provinciaux et nationaux sont souvent d’excellents endroits pour observer les pluies de météores. La douche est mieux vue après minuit.

Les météores dans les averses annuelles portent le nom du point du ciel étoilé d’où ils semblent rayonner. Les Léonides portent le nom de la constellation du Lion le Lion puisque les météores rayonnent vers l’extérieur depuis le voisinage des étoiles représentant la crinière de lion.

Les météores Leonid semblent émaner de l’étoile Algieba dans la constellation du Lion, qui est leur point rayonnant.

Selon un rapport dans CNN, la pluie de météores Leonid chevauche la pluie de météores des Taurides du Nord et ainsi certains météores de cette pluie peuvent également être visibles.Les Taurides du Nord apparaissent comme des boules de feu dans le ciel.

Cette année, il n’y aura pas de tempête de météores. Les tempêtes de météores se produisent quand on peut voir plus de 1000 météores par heure. La dernière pluie de météores Leonid s’est produite en 2001.

.

