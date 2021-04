Une plateforme se moque de Netflix sur Twitter

SOULET Cabane en bois multi-plateforme avec bac à sable - Jania

Une île paradisiaque !Les vacanciers sont bien installés sur leur belle île paradisiaque. Certains se reposent tranquillement à l'ombre dans la cabane tandis que d'autre préfèrent profiter du soleil et bronzer sur la terrasse. D'autres encore s'amusent dans le sable sur la plage près des cocotiers. Enfin, certains s'élancent du haut du toboggan pour aller plonger directement dans la mer turquoise. C'est ce qu'on appelle des vacances réussies !Une cabane qui propose de multiples activités !Avec la maisonnette Jania, vos enfants ne sauront même plus où donner de la tête ! Cette cabane à trois niveaux propose plusieurs plateformes pour s'amuser. Le premier niveau comprend le bac à sable et le comptoir. Le deuxième niveau comprend la terrasse avec garde-corps. Et enfin, le troisième niveau comprend le balcon, le toboggan et la cabane de 1,35 m². Les enfants, de 3 à 12 ans, ne manqueront pas de place et pourront venir y jouer jusqu'à sept !Recevez votre cabane prête à être montée !Cette cabane en bois est livrée en kit avec des panneaux préassemblés. à deux, vous parviendrez très facilement à la monter. Le montage peut prendre 8 heures. Des pattes de scellement à fixer dans un plot en béton sont livrées avec la maisonnette pour permettre un meilleur ancrage au sol.L'entretien de votre maisonnette Jania !Livrée en bois brut non traité, cette maisonnette garantit le bien-être de vos enfants. Afin qu'elle puisse rester dans votre jardin pendant plusieurs années, elle doit donc être nettoyée et entretenue régulièrement. Une lasure, à l'huile de lin par exemple, lui permettra d'être protégée contre les moisissures et les intempéries.Fabriquée dans le respect de l'environnement, cette maisonnette est faite avec du bois issu de forêts protégée (certifiée Label Eco-responsable oreg;).Des enfants heureux et en sécurité !Cette cabane en bois est certifiée aux normes de sécurité des jouets enfants. Sa terrasse et son balcon sont équipés de gardes-corps de sécurité. Ainsi, vous pourrez regarder jouer vos enfants pendant des heures en toute sérénité.Une maisonnette pour habiller votre jardin !Cette superbe maisonnette Jania est parfaite pour habiller et égayer votre jardin. Vous pouvez même la personnaliser avec un peu de peinture.Avec les nombreuses activités qu'elle propose, elle est idéale pour aider vos enfants à développer leur imagination.Plus besoin d'avoir peur que les vacances se terminent ! Car avec la maisonnette Jania, c'est les vacances toute l'année dans le jardin !