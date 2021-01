Une planète rocheuse «  super-Terre  » aperçue en orbite autour de l’une des plus anciennes étoiles de la Voie lactée

L’une des étoiles les plus anciennes de la galaxie de la Voie lactée abrite une planète « super-Terre » , une nouvelle étude rapporte.

Connu sous le nom de TOI-561b, ce exoplanète est environ 50% plus grande et trois fois plus massive que la Terre, selon les chercheurs. Il fouette autour de son étoile hôte sur une orbite très proche, prenant moins de 12 heures pour effectuer un tour.

Compte tenu de cette proximité, TOI-561b a une température de surface moyenne de plus de 3140 degrés Fahrenheit (1726 degrés Celsius), qui est trop chaude pour accueillir toute forme de vie telle que nous la connaissons, selon un communiqué de l’Université de Californie à Riverside. .

Les chercheurs ont également découvert que la densité du TOI-561b est similaire à celle de la Terre.

«C’est surprenant, car on s’attend à ce que la densité soit plus élevée», a déclaré le co-auteur de l’étude Stephen Kane, astrophysicien planétaire de l’UC Riverside, dit dans la déclaration . « Ceci est cohérent avec l’idée que la planète est extrêmement ancienne. »

Des éléments lourds tels que le fer et le magnésium sont fabriqués par des réactions de fusion dans le cœur d’étoiles massives. L’abondance de ces éléments s’est accumulée au fil du temps dans le voie Lactée et d’autres galaxies, alors que de plus en plus d’étoiles produisent ces matériaux et les expulsent dans l’espace lorsqu’elles meurent dans des explosions de supernova.

La faible densité du TOI-561b suggère qu’il contient relativement peu d’éléments lourds et qu’il est donc très ancien, formant peut-être 10 milliards d’années environ, a déclaré l’auteur principal de l’étude Lauren Weiss, boursière postdoctorale à l’Université d’Hawaï, lundi 11 janvier. lors d’une présentation à la 237e réunion de l’American Astronomical Society (AAS).

En effet, l’étoile hôte de la planète, TOI-561, fait partie d’une population rare d’étoiles situées dans une région appelée disque épais galactique. Ces étoiles sont connues pour avoir nettement moins d’éléments lourds que les étoiles typiques de la Voie lactée.

« TOI-561b est l’une des plus anciennes planètes rocheuses jamais découvertes », a déclaré Weiss dans la déclaration UC-Riverside . « Son existence montre que l’univers a formé des planètes rocheuses presque depuis sa création il y a 14 milliards d’années. »

Weiss et ses collègues ont découvert et caractérisé le TOI-561b en étudiant les observations faites par la NASA Satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit (TESS) et le Observatoire WM Keck à Hawaï . (TOI signifie «TESS Object of Interest».)

Le système se trouve à environ 280 années-lumière de la Terre et abrite deux autres planètes connues en plus de TOI-561b. Mais ces deux autres planètes sont trop grandes, et pas assez denses, pour être rocheuses, contrairement au TOI-561b.

«Bien qu’il soit peu probable que cette planète soit habitée aujourd’hui, elle peut être le signe avant-coureur de nombreux mondes rocheux encore à découvrir autour des plus anciennes étoiles de notre galaxie », a déclaré Kane dans le communiqué.

Les nouvelles découvertes ont été publié le 11 janv. dans le Journal astronomique et ont été présentés lundi lors de la 237e réunion de l’AAS.

