Une plainte déposée dans le Wisconsin affirme que les bagels ne sont pas faits avec du «  vrai  » fromage

Mr. Yummy Bagel Black Cookies avec crème au chocolat blanc Mr. Yummy 70g

Savourez à nouveau des snacks sucrées grâce aux Bagels de Mr. Yummy! Une alternative saine et délicieuse aux beignets traditionnels que vous pouvez emporter partout. Bagel Black Cookies avec crème au chocolat blanc Mr. Yummy 70g Les Bagels de Mr. Yummy sont la meilleure option pour savourer un goûter ou un petit-déjeuner de manière saine, car ils sont élaborés à la main à base de farine de grains entiers et sont pauvres en sucre et en gras. Ils sont présentés individuellement pour préserver leur saveur et leur moelleux. Vous pourrez ainsi savourer un bagel tendre et savoureux à tout moment de la journée, comme s'il venait d'être cuit. Les Bagels de Mr. Yummy contiennent jusqu'à 14% de protéines et moins de 5 g de sucre. Ils conviennent donc parfaitement aux sportifs et aux personnes qui suivent un régime amaigrissant. Avec ces bagels, vous fournissez 21% moins de matières grasses et 30% moins de sucre que les bagels des pâtisseries industrielles. Vous pouvez savourer les Bagels de Mr. Yummy dans six saveurs différentes: Bagel aux myrtilles Bagel au chocolat Bagel à l'épeautre Bagel au gâteau à la carotte Bagel au Black Cookies Bagel à la Patate Douce Bagel Black Cookies à la crème au chocolat Bagel à la crème au chocolat noir Caractéristiques: 14% de protéine