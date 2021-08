Une pizza est livrée aux astronautes à bord de la station spatiale

La dernière livraison de la station spatiale de Northrop Grumman comprend une pizza pour sept personnes.

Le cargo Cygnus de la société a décollé de la côte est de la Virginie mardi. Il devrait atteindre la Station spatiale internationale jeudi.

La cargaison de 8 200 livres (3 700 kilogrammes) comprend des pommes fraîches, des tomates et des kiwis, ainsi qu’un kit de pizza et un assortiment de fromages pour les sept astronautes de la station.

Volent également : un support de montage pour les nouvelles ailes solaires lancées dans le laboratoire en orbite l’année prochaine, un matériau simulant la poussière et la saleté de la lune qui sera utilisé pour créer des objets à partir de l’imprimante 3D de la station spatiale, un moule visqueux pour une expérience éducative française appelée Blob et un dispositif de détection infrarouge conçu comme un prototype pour les futurs satellites de poursuite.

Il s’agit de la 16e course d’approvisionnement de Northrop Grumman pour la NASA et de sa plus grosse charge à ce jour. La fusée Antares de la société a hissé la capsule depuis l’installation de vol Wallops de la NASA.

« Aloha au SS Ellison Onizuka », a déclaré Northrop Grumman via Launch Control quelques minutes avant le décollage. La capsule a été nommée en l’honneur d’Onizuka d’Hawaï, le premier Américain d’origine asiatique à être mort dans la catastrophe du lancement de Challenger en 1986.

L’autre expéditeur de la NASA, SpaceX, suivra avec une cargaison dans quelques semaines.

La station spatiale abrite actuellement trois Américains, deux Russes, un Français et un Japonais.

