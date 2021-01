Une piste de danse où Jean-Baptiste a été condamné à mort découvert, selon un archéologue

Les archéologues affirment avoir identifié la piste de danse mortelle où Jean-Baptiste – un prédicateur qui a prédit la venue de Jésus – a été condamné à mort vers 29 ap.

La Bible et l’ancien écrivain Flavius ​​Josèphe (37-100 après JC) décrivent tous deux comment le roi Hérode Antipas, fils de Roi Hérode , fit exécuter Jean-Baptiste. Josèphe a précisé que l’exécution avait eu lieu à Machaerus, un fort près de la mer Morte dans la Jordanie moderne.

Hérode Antipas craignait l’influence croissante de Jean-Baptiste parmi la population et c’est ainsi qu’il l’exécuta, écrivit Josèphe. La Bible, en revanche, raconte une histoire beaucoup plus élaborée, affirmant qu’Hérode Antipas avait fait exécuter Jean-Baptiste en échange d’une danse.

L’histoire biblique prétend qu’Hérode Antipas était sur le point d’épouser une femme nommée Herodias, qui avaient tous deux divorcé – ce à quoi Jean-Baptiste s’est opposé.

Lors de leur mariage, la fille d’Hérodias, nommée Salomé, a exécuté une danse qui a tellement enchanté Hérode Antipas que le roi lui a promis tout ce qu’elle voulait en récompense. Salomé, poussé par Hérodias, demanda la tête de Jean-Baptiste. Hérode Antipas était réticent à accorder la demande, selon la Bible, mais il a finalement décidé de l’accomplir et a fait apporter la tête de Jean-Baptiste à Salomé sur un plateau.

Piste de danse mortelle trouvée?

Une cour découverte à Machaerus est probablement l’endroit où la danse de Salomé a été exécutée et où Hérode Antipas a décidé de faire décapiter Jean-Baptiste, a écrit Győző Vörös, directeur d’un projet appelé Machaerus Excavations and Surveys at the Dead Sea, dans le livre « Holy Land L’archéologie de chaque côté: essais archéologiques en l’honneur d’Eugenio Alliata »(Fondazione Terra Santa, 2020). La cour, a déclaré Vörös, a une niche en forme d’abside qui est probablement les restes du trône où était assis Hérode Antipas.

Après la mort du roi Hérode, son royaume fut divisé entre ses fils et Hérode Antipas contrôlait un royaume qui comprenait la Galilée et une partie du Jourdain. Il contrôlait parfois son royaume depuis Machaerus. .

Les archéologues ont découvert la cour en 1980, mais ils n’ont pas reconnu la niche comme faisant partie du trône d’Hérode Antipas jusqu’à présent, écrit Vörös dans l’article. La présence du trône à côté de la cour renforce les conclusions sur la piste de danse, a écrit Vörös.

L’équipe archéologique a reconstruit la cour et a publié plusieurs images dans le livre montrant à quoi elle ressemblait à l’époque de l’exécution de Jean-Baptiste.

Ici, une reconstitution de la cour où la danse de Salomé a pu avoir lieu. (Crédit d’image: Győző Vörös)

Les chercheurs répondent

Plus d’une demi-douzaine d’érudits non impliqués dans les fouilles ont parlé à 45Secondes.fr de l’affirmation selon laquelle le trône d’Hérode Antipas et la cour où la danse mortelle a été exécutée avaient été retrouvés. Certains savants étaient convaincus, tandis que d’autres étaient sceptiques.

«Je pense qu’il est historiquement probable que cette fouille a mis en lumière la« piste de danse »de Salomé», a déclaré Morten Hørning Jensen, professeur à l’École norvégienne de théologie, qui a écrit le livre «Herod Antipas en Galilée» (Mohr Siebeck , 2010).

Certains savants n’étaient pas convaincus, exprimant des doutes quant à savoir si la niche nouvellement identifiée représentait les restes du trône d’Hérode Antipas. Jodi Magness, professeur d’études religieuses à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a salué le travail de Vörös et de son équipe; et tandis que Magness a dit qu’il est possible que Vörös ait trouvé le trône d’Hérode Antipas, elle a des doutes.

Par exemple, la niche trouvée à Machaerus semble petite comparée au trône de son père, le roi Hérode, trouvé dans le palais d’hiver de Jéricho, a déclaré Magness à 45Secondes.fr, faisant référence à un trône dans le palais recouvert d’une abside semi-circulaire. Elle a ajouté que la niche de Machaerus ressemble à deux niches trouvées sur le Haut Hérodium, un palais-forteresse construit par le roi Hérode, mais ces deux niches n’ont jamais été identifiées comme les restes de trônes.

Eric Meyers, professeur émérite d’études juives à l’Université Duke, a déclaré qu’il est fort possible que le trône d’Hérode Antipas ait été retrouvé et qu’il a hâte de lire les rapports finaux sur le site. Reste à savoir si « une correspondance parfaite entre les sources littéraires et archéologiques qui place l’exécution de Jean-Baptiste à cet endroit précis reste à voir. En tout état de cause, des arguments solides ont été présentés et j’attends avec impatience les rapports finaux », a déclaré Meyers.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.